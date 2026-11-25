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« Je suis énervé, ils ont insulté ma mère » : Gianluigi Donnarumma prononce ces mots en zone mixte après le match nul 2-2 de Manchester City à domicile contre Naples lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ces propos sont rapportés par La Gazzetta dello Sport, qui décrit le gardien de l’équipe nationale italienne comme « furieux ».

En seconde période, depuis le parcage visiteurs situé au troisième niveau de la tribune South Stand de l’Etihad Stadium, des chants insultants ont retenti à plusieurs reprises : « Donnarumma, fils de p… »

Le gardien né à Castellammare di Stabia a d’abord levé le bras gauche, puis a fait signe aux supporters de Naples de continuer, comme pour les défier.

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Après le but du 2-2 inscrit par Cherki, Donnarumma a pris une petite revanche en célébrant face au parcage visiteurs.

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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca (lui aussi originaire de Campanie), a déclaré : « Les chants contre Gigio ? Honnêtement, je ne les ai pas entendus, j’étais trop pris par le match. »

Les supporters de Naples avaient déjà pris Donnarumma à partie lors de leur précédente rencontre, l’an dernier, également en Ligue des champions à Manchester.

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L’origine du différend remonterait à 8 ans, en 2018, lorsque celui qui gardait alors les buts de l’AC Milan avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo taquinant son oncle, supporter de Naples.

Le milieu offensif français de Manchester City, Rayan Cherki, a déclaré : « Le trophée de meilleur joueur du match ? Je m’en fiche, je veux juste gagner. Nous avons bien joué, mais je pense que nous n’y avons pas mis beaucoup d’énergie et que nous devons faire plus. »

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L’avant-centre danois de Naples, Rasmus Hojlund, a déclaré : « Après mon but, j’ai dit qu’il n’y avait qu’un seul Manchester ? C’était une plaisanterie, il y a une grande rivalité dans la ville entre United et City. J’ai joué pour Manchester United, c’est donc mon club, mais je n’ai rien contre City. »