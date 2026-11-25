Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

« Je suis énervé, ils ont insulté ma mère » : Gianluigi Donnarumma prononce ces mots en zone mixte après le match nul 2-2 de Manchester City à domicile contre Naples lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ces propos sont rapportés par La Gazzetta dello Sport, qui décrit le gardien de l'équipe nationale italienne comme « furieux ».

En seconde période, depuis le secteur visiteurs situé au troisième anneau de la South Stand de l'Etihad Stadium, un chant insultant a retenti à plusieurs reprises : « Donnarumma, fils de p… »

Le gardien né à Castellammare di Stabia a d'abord levé le bras gauche, puis a défié les supporters de Naples de continuer en leur faisant signe avec les mains.

Publicité Publicité

Après le but du 2-2 inscrit par Cherki, Donnarumma a pris une petite revanche en célébrant face au secteur visiteurs.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca (lui aussi originaire de Campanie), a déclaré : « Les chants contre Gigio ? Franchement, je ne les ai pas entendus, j'étais trop absorbé par le match. »

Les supporters de Naples avaient déjà pris Donnarumma à partie lors de leur précédente rencontre, l'an dernier, également en Ligue des champions à Manchester.

Publicité

L'origine du différend remonterait à 2018, il y a 8 ans, lorsque le gardien, qui évoluait alors au Milan, avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il se moquait de son oncle, supporter de Naples.