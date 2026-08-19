Tijjani Reijnders va définitivement poursuivre sa carrière en Saudi Pro League. Al Qadsiah a confirmé l’arrivée du milieu de terrain en provenance de Manchester City via X. Selon l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano, le montant du transfert s’élève à 61 millions d’euros.

Reijnders s’engage pour cinq saisons avec son nouveau club et devrait, selon les informations, gagner plus de 100 millions d’euros sur cette période. Il a passé sa visite médicale sans le moindre problème, avant de signer les contrats.

Manchester City avait recruté l’international néerlandais il y a un an pour 55 millions d’euros. Le milieu de terrain avait connu un départ canon sous Pep Guardiola, mais au fil de la saison, Reijnders s’est retrouvé de plus en plus souvent sur le banc.

Nottingham Forest a également été lié à Reijnders ces derniers temps, mais Al-Qadsiah a devancé le club anglais avec une indemnité de transfert de pas moins de 61 millions d’euros.

Manchester City et Al Qadsiah étaient récemment parvenus à un accord, après quoi Reijnders a donné son feu vert pour le transfert. Le milieu de terrain ne s’est déjà plus entraîné en Angleterre jeudi, afin d’écarter tout risque.

Reijnders a disputé 50 matches avec Manchester City, pour sept buts et huit passes décisives. La saison dernière, il a remporté l’EFL Cup et la FA Cup. Le titre de champion est revenu à Arsenal.

Le nouvel employeur de Reijnders affronte l’Ittihad Club vendredi. Il semble peu probable que la recrue à plusieurs millions fasse déjà ses débuts à cette occasion.