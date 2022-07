Manchester City : Dietmar Hamann veut voir Grealish relâché avec les Citizens

L'international est désormais champion d'Angleterre, mais doit encore illuminer l'équipe de Pep Guardiola par son talent.

Jack Grealish est devenu le joueur le plus cher du football britannique la saison dernière en passant d'Aston Villa à Manchester City, mais il n'a pas encore apporté le retour souhaité sur cet investissement record.

"Pour moi, Guardiola le retient"

Il a remporté le titre de Premier League, avec 39 apparitions pour les Skyblues toutes compétitions confondues la saison dernière, mais il n'a enregistré que six buts et quatre passes décisives lors de sa première campagne à l'Etihad Stadium et on attend plus du talentueux international anglais.

Pourquoi le joueur de 26 ans a-t-il du mal à trouver une étincelle ? L'approche tactique de Pep Guardiola est-elle à blâmer, l'entraîneur catalan étant en mesure de mieux gérer un atout de taille, ou faut-il simplement un certain temps pour que la confiance et la créativité se développent dans un nouvel environnement ?

Cette question a été posée par GOAL à l'ancien milieu de terrain de City, Dietmar Hamann, et l'ex-international allemand - qui s'exprimait en association avec le Genting Casino - a déclaré : L'ancien international allemand, qui s'exprimait en association avec le Genting Casino, a déclaré : "Avec Grealish, ils ont recruté un joueur qui a besoin d'être libéré, et pour moi, il [Guardiola] le retient. Il veut qu'il passe le ballon.

"En l'observant à Munich, l'Angleterre n'a pas bien joué contre l'Allemagne [lors d'un match nul 1-1 en UEFA Nations League], mais Grealish a récupéré des ballons, a pris des joueurs à revers et a été très bon. Il fait vibrer la foule. Quand je le vois à City, c'est comme si quelqu'un le retenait.

"La façon dont ils doivent maintenant jouer avec [Erling] Haaland, parce que vous devez jouer d'une certaine façon avec lui - être un peu plus direct - je ne suis pas sûr que cela lui convienne et qu'il profite de ce changement.

"Grealish est un joueur qui, si vous tirez le meilleur de lui, peut changer la donne. C'est un joueur qui peut vous faire gagner la Premier League."

Qui est à blâmer - Guardiola ou Grealish ?

Lorsqu'on lui demande pourquoi Grealish n'est pas le même joueur à City qu'à Aston Villa et qu'il est devenu le chouchou des supporters anglais, Hamann ajoute : "A-t-il le droit de courir avec le ballon ? Il [Guardiola] doit l'encourager.

"Si ce n'est pas Pep qui le lui dit, alors il devrait lui dire de prendre les gens à revers. C'est son jeu.

"Grealish est un joueur direct, il aime courir avec le ballon. A Villa, il pouvait porter le ballon sur 70 ou 80 mètres et donner une passe décisive, ce que je n'ai jamais vu personne faire au cours des 20 dernières années. J'ai l'impression qu'il est freiné.

"Il a gagné la ligue maintenant, peut-être que cela lui donne un peu plus de confiance pour s'exprimer et peut-être essayer un peu plus.

"Je veux voir Grealish prendre des joueurs et faire ce qu'il a fait à Villa. Dans une certaine mesure, il ne peut pas le faire à City parce qu'il a de bons joueurs à ses côtés, mais j'ai l'impression que quelque chose le retient, que ce soit le manager ou lui-même. J'espère qu'il influencera la saison de City plus que l'année dernière."

Pep Guardiola a été satisfait de la première saison de Jack Grealish mais il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure et de montrer pourquoi City a payé 100 millions de livres pour lui.

Il a subi un choc culturel lors de son arrivée à l'Etihad, où la discipline est plus appréciée que pendant la majeure partie de son séjour à Aston Villa.

Là-bas, il a pu jouer avec une certaine liberté et individualité, tout en sachant que la pression des résultats, en particulier contre les équipes du top 6, n'est pas aussi forte qu'à City.

Mais c'est ce flair et cet esprit qui ont poussé Guardiola à le recruter et le patron de City a travaillé dur pour augmenter sa confiance en lui afin qu'il ne soit pas en admiration devant ses coéquipiers.

Grealish a montré des éclairs de sa qualité et il y a une forte conviction qu'il y a beaucoup, beaucoup plus à venir.