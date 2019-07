Manchester City dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020

Le double-Champion en titre de Premier League vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour 2019-2020, en partenariat avec son nouveau sponsor, Puma.

Après une saison record 2018-2019 où ils auront remporté un triplé historique en Angleterre, et son nouveau sponsor Puma ont dévoilé le nouveau kit de l'équipe de Pep Guardiola à l'approche de la nouvelle saison.

Il s'agira pour la première fois d'une collaboration entre Puma et Manchester City. Ces nouvelles tenues s'inspirent du patrimoine culturel et industriel de la ville, au cours d'une saison qui marquera les 125 ans du club mancunien.

Le kit domicile reste d'une couleur bleu ciel classique pour les Citizens, avec quelques touches de violets. Il comporte un "motif en jacquard tissé" destiné à représenter les métiers à tisser du coton qui ont fait de Manchester la première ville industrielle du monde.

Le maillot extérieur s'inspire d'événements plus modernes puisqu'il célèbre la période musicale de Manchester de la fin des années 1980 et du début des années 1990. L'ancienne discothèque de la ville, The Hacienda, est une source d'inspiration directe. L'Hacienda était l'un des lieux les plus importants pour les artistes émergents de toutes les religions qui cherchaient à se faire un nom.

Et ainsi, la tenue, principalement noire, comporte des rayures jaunes sur l'épaule gauche, faisant justement référence à cette boîte de nuit.

"Le partenariat entre Manchester City et Puma va au-delà du football. Nous voulons que les fans mondiaux du club et les mancuniens locaux se sentent investis dans ce projet. Tout commence par la combinaison de nos kits très créatifs avec des histoires authentiques à la ville de Manchester", a déclaré Adam Petrick, directeur marketing de la marque Puma.

«Nous souhaitons associer les initiatives de marque de Manchester City et de Puma quand et où nous le pouvons, ce qui signifie aller au-delà du terrain, dans des domaines plus vastes de la culture du football tels que les jeux, la communauté, la mode et la musique. C’est ainsi que nous pouvons vraiment toucher les fans de football de tout âge et de toute région." a t-il conclu.

Ces nouveaux maillots sont disponibles à partir de ce lundi 1er juillet.