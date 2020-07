Manchester City - Depuis la reprise, Phil Foden a la sensation de s'envoler

Le joueur de 20 ans a marqué à 4 reprises depuis la reprise du football en Angleterre. Une belle période qui lui apporte une confiance grandissante.

En excellente forme ces dernières semaines, Phil Foden est un jeune homme en confiance. Pour rappel, le joueur de 20 ans a déjà marqué à quatre reprises en cette saison sous les couleurs de et tous ses buts ont été inscrits depuis le retour du football après suspension de trois mois imposée par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Et ce n'est pas terminé selon le principal intéressé, qui s'est longuement confié lors d'un entretien publié vendredi soir.



VIDÉO - Guardiola : "Protéger Phil Foden"

"Je me sens vraiment confiant devant le but. À chaque occasion que j'ai, j'ai l'impression que je vais marquer", a-t-il déclaré à Sky Sports. "J'aime simplement marquer des buts et c'est ce que je veux toujours faire à l'entraînement. J'étais en forme avant notre coupure pour être honnête, mais je suis revenu en volant. Grâce à la quarantaine, j'ai essayé de travailler sur des choses et de revenir plus fort. Je pense que j'ai bien démarré le retour à la compétition et je veux juste garder ma forme actuelle".

"Je suis devenu plus physique et cela aide vraiment"

Confiant, Phil Foden apprécie aussi le fait de bénéficier de plus de temps de jeu, alors que Pep Guardiola fait régulièrement des changements dans son onze de départ. "Tout le monde a du temps de jeu, donc j'apprécie vraiment en ce moment. (...) Guardiola m'a dit qu'il m'aimait dans et autour de la surface. C'est bien de pouvoir jouer dans autant de positions que possible. Je peux jouer au milieu de terrain ainsi que sur les ailes. Je veux jouer dans ces différentes positions. Je veux être flexible", a déclaré Phil Foden.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

​

"Je suis devenu plus physique et cela aide vraiment mon jeu. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'être physique pour être footballeur, mais c'est bien quand on a ce petit physique et qu'on peut bien l'utiliser. Je ne veux pas être trop grand, mais je veux juste être assez grand pour me donner cet espace. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé et qui s'est beaucoup développé. Ça peut encore s'améliorer", a ensuite ajouté celui qui est d'ores et déjà comparé à son partenaire Davild Silva.



Manchester City - David Silva quittera le club en fin de saison

Alors que l'Espagnol s'apprête à quitter le club après dix saisons de bons et loyaux services, Phil Foden a tenu à lui rendre hommage. "Il a été mon idole en grandissant. J'ai essayé d'apprendre de lui autant que possible et de l'intégrer dans mon jeu. Ce n'est pas comme si j'essayais de copier tout ce qu'il faisait mais si je prends ses points forts - comment il se déplace dans les espaces et reçoit le ballon - cela ne peut que m'aider en tant que joueur". Difficile de lui donner tort sur ce point...