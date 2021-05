Manchester City - Décisif, Sergio Aguero se dit "prêt" à défier le PSG

Buteur face à Crystal Palace (0-2) ce samedi, Sergio Aguero espère avoir sa chance d'avoir du temps de jeu mardi soir, face au Paris Saint-Germain.

Vainqueur en milieu de semaine sur la pelouse du PSG (1-2), Manchester City était en déplacement à Crystal Palace ce samedi. Victorieux face aux Eagles (2-0), les Mancuniens ont quasi assuré le titre de Premier League. Pep Guardiola avait pourtant décidé de faire tourner afin de préparer le match retour face aux Parisiens, mardi soir (21h00).

Ainsi, seuls Joao Cancelo, Rodri et Ederson, titulaires à Paris, ont été reconduits. Avec une équipe largement remaniée, Manchester City a d'abord peiné à se montrer dangereux face à des locaux sérieux et appliqués, avant de faire la différence en l'espace de quelques minutes en seconde période, grâce à des buts de Ferran Torres et Sergio Aguero.

"Bien sûr, si Liverpool gagne, ce sera mieux"

Décisif, l'attaquant argentin s'est confié à BT Sport après la rencontre, très heureux. "Enfin j'ai pu jouer. Je suis tellement content parce que je ne joue pas tout le temps 90 minutes. Le but est bon car peut-être que nous pouvons gagner la Premier League demain", s'est d'abord félicité l'attaquant vedette de Manchester City.

L'ancien de l'Atlético a ensuite raconté son but, avant d'espérer une victoire de Liverpool, dimanche, face à United. "Mendy essaie toujours de me trouver, la seule chose est d'être à l'intérieur de la surface. C’est un but et j’en suis très content. Et je vais continuer de la même manière (...) Chaque match est toujours difficile, nous attendrons donc à demain. Bien sûr, si Liverpool gagne, ce sera mieux", a expliqué l'international argentin, qui s'est dit prêt à jouer face au PSG, mardi soir, en Ligue des Champions.

"Je suis toujours prêt. Je me sens bien, mon genou est si bon. J'attends l'opportunité de jouer comme aujourd'hui. J'espère que mardi, si je ne joue pas, cela n'a pas d'importance, je veux être avec les coéquipiers. Bien sûr, tout le monde veut jouer, mais je ne sais pas". Une chose est sûre, son expérience ne serait pas de trop...