Manchester City - De Bruyne se voit comme un leader après sa prestation contre Chelsea

Déclencheur du retour de Manchester City contre Chelsea (2-1), le Belge fait partie des joueurs les plus expérimentés de l'effectif de Pep Guardiola.

Kevin de Bruyne a admis se voir comme l'un des leaders de après avoir amorcé la révolte des siens contre ce samedi (2-1). Le Belge a en effet inscrit le but de l'égalisation après l'ouverture du score de N'golo Kanté. Une victoire qui place les champions en titre sur la dernière marche du podium, à un point de Leicester et neuf de .

Absent une large partie de la saison dernière en raison de plusieurs blessures, De Bruyne est en grande forme depuis le mois d'août. Il compte déjà trois buts en , mais surtout pas moins de neuf passes décisives !

À 28 ans, celui qui a rejoint les Skyblues en 2015 se voit désormais comme un cadre du vestiaire dans une équipe qui a vu Vincent Kompany retourner à l'été dernier et qui s'apprête également à perdre David Silva.

"Je me pousse [à être] le meilleur possible. Si vous vous fixez comme objectif d'être le meilleur, vous vous poussez toujours plus loin, a déclaré l'intéressé après le succès contre les Blues. C'est ce que je faisais quand j'étais adolescent et c'est ce que je fais maintenant. C'est un peu plus important que l'équipe gagne aujourd'hui [qu'à l'époque], mais je travaille simplement dur.

"Le plus important est que j'aide l'équipe"

L'ancien joueur de Chelsea a également évoqué son rôle essentiel sur le terrain et vis-à-vis des jeunes de l'effectif : "Le plus important est que j'aide l'équipe, j'aide ces garçons, les guide, plus particulièrement les jeunes. Je sais que je peux faire une différence pour eux.

"Personne ne se met plus la pression que moi. Ce n'est pas difficile pour moi de travailler dur et de me pousser à la limite. Parfois vous faites des bons matches, parfois non, mais dans tous les cas vous devez faire votre travail et aider l'équipe. Je suis milieu de terrain, donc je suis là pour aider l'équipe du mieux que je peux et faire que l'équipe joue bien ensemble. C'est mon objectif principal."

Le Belge est également revenu sur la défaite à Anfield avant la trêve, qui pourrait s'avérer cruciale dans la course au titre. "Nous travaillons très dur et le plus important, quand vous perdez un match, c'est de bien réagir. C'est ce que nous avons toujours fait ces quatre ou cinq dernières années. Je pense que c'est très rare de nous voir perdre deux matches consécutifs. Nous avons beaucoup de qualité pour faire la différence."