Manchester City : De Bruyne rejoint la société de Jay-Z

Kevin De Bruyne rejoint la société Roc Nation Sports, connue pour être l'entité lancée par la star américaine du rap Jay-Z.

Cette société est spécialisée dans la gestion des intérêts de sportifs de haut niveau. De Bruyne, dont la carrière est gérée par l'agent Patrick De Koster, aspire à développer son image à travers cette collaboration.

"Il s'agit ici de développer l'image de Kevin à travers diverses collaborations, en accord avec ", a expliqué son représentant dans des propos accordés au journal belge Le Soir.

L'article continue ci-dessous

"Incroyablement heureux d’annoncer que je fais officiellement partie de la famille rocnationsports !", a de son côté écrit le milieu de terrain de Manchester City sur son compte Twitter officiel.

Incredibly excited to announce that I’m officially joining the @rocnationsports family! Can’t wait to show you guys what lies ahead. #RocFam pic.twitter.com/sqPtTgDRyY