Manchester City, De Bruyne out six semaines

Manchester City a été secoué par la nouvelle que Kevin De Bruyne devrait rater jusqu'à six semaines d'action en raison d'une blessure musculaire.

De Bruyne s'est brusquement arrêté lors de la victoire 2-0 sur et a été remplacé juste avant l'heure de jeu, faisant craindre une blessure grave.

Et Pep Guardiola a maintenant confirmé que son joueur vedette allait rater au moins un mois d'action, déclarant aux journalistes : "Kevin, comme le médecin l'a dit aujourd'hui après avoir examiné lson cas, sera de retour dans quatre à six semaines. C'est un coup dur, n'est-ce pas? C'est vrai, mais nous devons avancer."

"Je ne dis rien que personne ne sache, c'est malheureux pour lui et pour nous et nous devons trouver une solution car c'est une situation qui concerne tout le monde et nous devons nous adapter."

À commencer par l'affrontement de la de samedi contre la de Cheltenham Town, De Bruyne pourrait manquer jusqu'à neuf matchs, y compris le voyage à et le match aller de la contre le Borussia Monchengladbach.

Il serait également incertain pour le choc contre son rival de , le 6 mars. Kyle Walker a également été touché lors de la victoire sur Villa, mais le défenseur anglais avait un meilleur diagnostic.

"Kyle a pris un gros coup de pied dans les hanches, mais ce n'est qu'un coup de pied, donc il n'est pas disponible pour demain, mais nous souhaitons son retour pour le prochain match", a déclaré Guardiola.

L'attaquant Sergio Aguero est également en question après avoir été testé positif pour le Covid-19, alors que les défenseurs Aymeric Laporte et Nathan Ake ne sont toujours pas en forme. L'Argentin s'était déjà auto-isolé mais a maintenant contracté la maladie.

"Ce que nous souhaitons en ce moment avec Sergio, c'est qu'il se sente mieux", a ajouté Guardiola. «Il s'est senti mal à l'aise pendant les deux ou trois premiers jours - si fatigué comme tous les symptômes que vous ressentez. J'espère donc qu'il pourra bien récupérer et revenir étape par étape aux séances d'entraînement. Nous avons fait sans notre meilleur attaquant depuis longtemps mais nous avons vécu sans lui et nous devons attendre qu'ils reviennent le plus tôt possible".