Manchester City - De Bruyne : "J'ai besoin de rentrer chez moi"

Malgré son égalisation au cœur de la seconde période, le Belge n'a pu éviter l'élimination des Citizens contre Lyon.

Kevin De Bruyne a admis qu'il était impatient de rentrer chez lui après avoir vu les espoirs de son équipe en partir en fumée contre samedi. Les hommes de Pep Guardiola ont été surpris par la victoire 3-1 de Lyon à Lisbonne.

Le but de De Bruyne à la 69e minute s'est avéré insuffisant pour le club de , qui a une fois de plus échoué en Europe ; et maintenant il n'attend plus que des retrouvailles avec sa femme et son enfant à naître.

"Je dois rentrer chez moi parce que ma femme est enceinte - j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose", a déclaré l'international belge à BT Sport après le coup de sifflet final à Lisbonne.

Plus d'équipes

"C'est une année différente. Le premier semestre n'a pas été suffisant. La deuxième mi-temps, nous avons très bien joué. On est revenu à 1-1 et on a eu quelques occasions. Ensuite, c'était 2-1 et 3-1. La deuxième mi-temps que nous avons bien jouée les a mis sous pression. Nous étions plus offensifs. Même à 2-1, si Ras (Raheem Sterling) marque le but, c'est 2-2. Ils ont fait 3-1 et le match est terminé. Lyon n'a pas vraiment créé mais nous devons apprendre."

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, n'a pas réussi une fois de plus à atteindre une finale de Ligue des champions, ce qu'il n'a plus fait depuis son passage à Barcelone. Les hommes de Pep n'ont toujours pas atteint le dernier carré après quatre tentatives et, comme De Bruyne, il attend déjà avec impatience les vacances après la fin de cette saison.

"Nous sommes déçus. Nous partons maintenant en vacances. Ensuite, nous devrons remotiver les joueurs lorsqu'ils reviendront au club", a expliqué Pep à BT Sport.

"Parfois, il faut briser la [barrière des demi-finales]. L'équipe de ces dernières années le mérite. Peut-être qu'un jour nous comblerons ce fossé."