Manchester City : De Bruyne conseille Sterling sur son avenir

Le milieu de terrain belge assure comprendre la frustration de son coéquipier, mais espère le voir rester à Manchester City.

Kevin De Bruyne peut comprendre pourquoi Raheem Sterling se pose des questions sur son avenir à Manchester City, mais le milieu de terrain belge a exhorté son coéquipier à accepter la rotation et à voir la situation dans son ensemble.

Les spéculations concernant un départ de Sterling de l'Etihad Stadium commencent à s'intensifier à l'approche de la fenêtre de transfert d'hiver, les places de titulaire sous Pep Guardiola étant difficiles à trouver.

L'international anglais a admis que, face à l'intérêt du FC Barcelone, il pourrait être tenté de relever un nouveau défi loin de la Premier League, mais De Bruyne espère que le joueur de 26 ans restera.

Interrogé sur la frustration de Sterling avant le match de Ligue des champions contre le Club Brugge mardi, De Bruyne a déclaré aux journalistes : "La rotation est importante. Jouer quatre compétitions et aller le plus souvent loin est une demande difficile.

"Je comprends la frustration, je suis un joueur et il y a des joueurs qui ont besoin de plus de rythme et peut-être que Raz a besoin de plus, j'en ai besoin aussi.

"C'est difficile de jouer un seul match mais c'est le manager qui doit faire des choix et c'est difficile. Nous avons un groupe de 22, 23 internationaux qui sont incroyables. Celui que vous choisirez sera le bon. Quand l'équipe joue bien, on ne peut pas dire grand-chose en tant que joueur. Nous essayons de nous aider les uns les autres."

Guardiola a pris l'habitude de laisser De Bruyne au repos, bien que le meneur de jeu de 30 ans soit une figure emblématique de City.

Il s'est régulièrement blessé au cours des dernières campagnes, en club comme en sélection, mais il affirme ne pas avoir de problème de condition physique à l'heure actuelle, alors qu'il se remet en forme.

De Bruyne a déclaré à propos de sa condition actuelle : "J'étais content de pouvoir revenir à l'Euro, mais la blessure à la cheville est arrivée. Il n'y a rien que je puisse faire, j'ai reçu des tacles et mon ligament s'est cassé.

"J'essaie de revenir le mieux possible. Cela a pris du temps, c'était un peu douloureux mais je me sens beaucoup mieux maintenant et j'en suis très heureux.

"Je me sens beaucoup mieux. Il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer. Même les deux ou trois derniers mois de la saison dernière, je ne me suis pas beaucoup entraîné.

"Ces six derniers mois, j'ai connu des hauts et des bas, je ne me suis pas beaucoup entraîné. J'avais mal quand je suis revenu. C'était bien de prendre du temps libre après le match contre les Spurs. Je me sens beaucoup mieux, je me sens plus fort."

De Bruyne a fait huit apparitions pour City toutes compétitions confondues cette saison, avec trois buts inscrits, et les minutes contre Bruges en milieu de semaine lui permettront d'atteindre les 500 sorties en club.