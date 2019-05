Manchester City - De Bruyne apte contre Brighton ?

Ce pourrait être une très bonne nouvelle pour Pep Guardiola. Alors que s'apprête à jouer le dernier match de sa saison en sur la pelouse de avec l'espoir de conserver son titre, Kevin de Bruyne pourrait faire son retour sur les terrains.

Il est depuis le 20 avril dernier et sa blessure à la cuisse contre (1-0) qui l'avait contraint à sortir en cours de match.

"Kevin De Bruyne s'est entraîné lors des deux derniers jours. Il pourrait être disponible", a révélé Pep Guardiola en conférence de presse ce vendredi. En revanche le milieu de terrain brésilien Fernandinho sera lui toujours forfait. Ilkay Gundogan devrait donc être aligné en pointe basse dans le milieu à trois de l'entraîneur catalan.

