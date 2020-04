Manchester City - De Bruyne affirme avoir peut-être eu le coronavirus

Le milieu de terrain de Manchester City et sa famille ont eu des symptômes inquiétants, mais tout semble aller mieux désormais.

Kevin De Bruyne pense que lui et sa famille ont pu contracter le coronavirus pendant leur confinement à Manchester, mais qu'ils n'ont pas été testés pendant leur maladie.

Le milieu belge a révélé que plusieurs membres de sa famille avaient été malades pendant une longue période - mais ils se sont rétablis avant de pouvoir confirmer si les problèmes étaient liés au coronavirus.

"Au début du confinement, ma famille a été malade pendant huit ou neuf jours, a-t-il déclaré à Sky Sports. Cela a commencé avec mon petit garçon, puis mon grand garçon et enfin ma femme, mais je ne sais pas si nous avions [le coronavirus] ou non.

"Heureusement, nous en sommes sortis et les deux ou trois dernières semaines ont été très bonnes et nous avons trouvé une routine et tout, donc nous allons bien."

La étant actuellement suspendue pour une durée indéterminée et l'entraînement étant fortement limité, les joueurs ont dû trouver se montrer créatifs pour rester en forme. L'intéressé affirme encore avoir eu du mal à s'adapter au départ, mais qu'il est désormais pleinement en mesure de garder un certain rythme.

"Les deux premières semaines ont été un peu bizarres parce que je ne sais pas ce qui se passe, poursuit-il. Ensuite, j'ai réussi à obtenir un tapis roulant. Je nageais un peu car j'ai la chance d'avoir une piscine en bas.

"Je faisais quelques longueurs mais maintenant je fais surtout de la course à pied et je dirais qu'un jour sur deux je choisirais entre nager et faire un peu d'exercice, donc je reste assez bon pour ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, je suppose."

Les joueurs bénéficient également d'un accompagnement du club pour s'entretenir au mieux : "Ils nous envoient un assez gros programme. Je pense qu'au début ddu confinement, certains physios sont allés au club et ont fait des vidéos de ce que nous pouvons faire, différents types d'exercices.

"Mais il y a certaines choses que j'aime faire, évidemment c'est plus l'exercice de course et de natation. Je fais un peu de sport entre les deux, mais je ne suis pas du genre à rester assis pendant une heure ou deux dans un gymnase.

"De toute façon, je m'ennuie à faire des trucs tout seul, alors je préfère faire de la course à pied, où je m'occupe pour moi et j'écoute des podcasts et tout ça."