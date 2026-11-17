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Le nom d'Erling Haaland revient en force sur le devant de la scène du marché des transferts européen, après des informations retentissantes révélant que Florentino Pérez, président du Real Madrid, est plus convaincu que jamais que l'attaquant norvégien portera le maillot merengue la saison prochaine, un scénario qui semblait impossible il y a encore quelques mois.

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L'avenir de Haaland fait de nouveau grand bruit, en raison de la situation périlleuse que traverse Manchester City, dans l'attente des conclusions de l'enquête sur ses infractions financières. Une situation qui ouvre la porte à un éventuel départ de certaines de ses plus grandes stars, sans que leurs nouveaux clubs aient à verser la moindre indemnité de transfert. Et le Real Madrid semble être l'un des mieux placés pour en tirer profit.

Nick Harris, journaliste d'investigation britannique, ancien correspondant du « The Times » et l'un des plus fins observateurs de la procédure visant Manchester City, a révélé que Florentino Pérez se montrait très optimiste quant à la possibilité de recruter Haaland.

Harris a écrit sur son compte X : « Florentino Pérez est de plus en plus convaincu qu'Erling Haaland sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine, selon une source qui a récemment déjeuné avec le président. »

Cette déclaration revêt une importance particulière compte tenu de la provenance de l'information : Harris ne se contente pas de relayer de simples rumeurs de transfert, il attribue la confiance de Florentino à une personne qui aurait récemment rencontré le président du Real Madrid.

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Le journaliste a ajouté une autre information qui pourrait s'avérer décisive pour l'avenir de l'attaquant norvégien et des autres stars de Manchester City. Harris a écrit : « Dans le même temps, les agents de plusieurs joueurs de Manchester City étudient comment ils pourraient partir libres si le club perdait tous ses recours. Si toutefois le club les perd. »

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Harris a clairement souligné que ce scénario dépendait de l'issue finale de la procédure judiciaire, et que les agents des joueurs avaient déjà commencé à préparer d'éventuelles options de sortie.

L'information a eu un large écho en Angleterre. Le magazine britannique « FourFourTwo » a examiné en détail les conséquences potentielles d'une lourde sanction infligée à Manchester City, notamment si elle devait entraîner sa relégation ou son exclusion des grandes compétitions.

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Selon le magazine, les représentants de plusieurs joueurs de l'équipe première ont entamé des consultations juridiques afin de déterminer s'il serait possible de résilier leur contrat sans indemnité, dans le cas où le club épuiserait en vain toutes les voies de recours.

Le cœur du problème réside dans l'existence éventuelle d'un motif légitime pour rompre leur contrat. Une lourde sanction sportive pourrait modifier considérablement les clauses des contrats signés par certains joueurs, sachant que toute résiliation ferait l'objet d'un examen au cas par cas et ne serait pas automatique.

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Harris a par ailleurs consulté plusieurs avocats sur la suite de la procédure. Il explique qu'environ un quart d'entre eux estiment que Manchester City pourrait gagner en appel, ou obtenir gain de cause sur certains aspects, tandis qu'un nombre plus réduit pense que le club est capable de l'emporter sur les points essentiels du dossier.

La situation prend une dimension particulière dans le cas de Haaland, dont le contrat avec Manchester City court jusqu'en 2034. En temps normal, le recruter nécessiterait un investissement colossal, mais une lourde sanction pourrait totalement changer la donne.

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Le nom de l'attaquant a également été associé au FC Barcelone, mais les dernières informations de Harris témoignent de la grande confiance affichée par Florentino Pérez.

Pour l'heure, le Norvégien reste publiquement engagé envers Manchester City, et rien ne confirme qu'il négocie un départ. Harris n'a pas non plus confirmé que Haaland figurait parmi les joueurs dont les agents étudient la possibilité de rompre leur contrat.

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Une chose est sûre, toutefois : les prochains jours s'annoncent riches en rebondissements, et le sort judiciaire de Manchester City pourrait redessiner entièrement la carte du marché des transferts en Europe.