Manchester City, Critiqué, Benjamin Mendy veut "oublier le passé"

Benjamin Mendy, critiqué pour son comportement et ses blessures à répétition, a promis qu'il allait se "tourner vers l'avenir".

Le défenseur champion du monde Benjamin Mendy, critiqué pour son comportement et ses blessures à répétition, a promis qu'il allait se "tourner vers l'avenir" après avoir retrouvé samedi la compétition pour la première fois depuis début 2019..

Passé sous le scalpel du chirurgien pour un souci au ménisque droit en début d'exercice 2018-2019, le lauréat du Mondial 2018 avec la a fêté sa première titularisation depuis la mi-novembre, lors de la demi-finale de la , face à . Il n'avait disputé qu'un seul match depuis, en , fin janvier.



"Je me sens tellement bien et je suis très heureux. Mes coéquipiers et le staff ont été très bien. Je ne suis pas docteur, je suis les règles. Ce n'est pas une excuse", a indiqué le défenseur de 24 ans dans des propos relayés par l'AFP.





"Maintenant, tout va bien. Il faut oublier le passé et penser à l'avenir. Je me sens vraiment en forme et je veux tout donner pour aider mon équipe", a ajouté Mendy.



Depuis qu'il a débarqué dans les Eastlands depuis l'AS en 2017 pour 58 millions d'euros, Mendy a souffert avec sa nouvelle formation de plusieurs problèmes au genou: rupture d'un ligament croisé en septembre 2017, nouvelle opération en novembre 2018, ménisque touché en janvier 2019. Et à cause de tout ses soucis physiques, le latéral gauche n'aura participé qu'à seize rencontres de championnat depuis son transfert.



Il a également été aperçu en boîte de nuit début avril alors qu'il était encore blessé, ce qui lui a valu d'être critiqué par son manager, Pep Guardiola. "Nous ne pouvons pas le juger parce qu'il a joué si peu de matches. Benjamin Mendy a été blessé la plupart du temps. Bien sûr que je suis heureux. C'est un gars sympa, il a un cœur incroyable. C'est un gars drôle. Ce que nous voulons faire, c'est travailler avec lui pour protéger son genou, son état, pour nous aider, parce que nous avons besoin de lui. Nous avons joué deux saisons sans arrière gauche", avait confessé le technicien espagnol.