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Manchester City - Coventry City, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Manchester City vs Coventry
Premier League
Manchester City
Coventry

Présentation complète du match entre Manchester City et Coventry City en Premier League. Décryptage des résultats de la 2e journée, de la forme récente et des principaux enjeux avant ce rendez-vous de samedi après-midi à l’Etihad Stadium.

Manchester City - Coventry City : détails du match

crest
Premier League - Journée 3
Etihad Stadium

Manchester City et Coventry City donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Les poids lourds de la Premier League face aux nouveaux venus à Manchester

Manchester City retrouve son stade pour accueillir le promu Coventry City à l'Etihad Stadium à l'occasion de la 3e journée. Restant sur deux victoires consécutives pour lancer sa campagne nationale sous la direction de son nouvel entraîneur Enzo Maresca, City vise à prolonger son parcours parfait et à conserver la tête du classement de Premier League. Pour le Coventry City de Frank Lampard, ce déplacement de samedi chez un candidat au titre représente un test monumental, alors que le club est toujours à la recherche de ses premiers points et de son premier but de la saison dans l'élite.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Le récital de Haaland et Cherki à Selhurst Park

Manchester City aborde le match de samedi avec une immense confiance après une victoire convaincante 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace lors de la 2e journée (28 août). Erling Haaland a ouvert le score très tôt avant que Rayan Cherki ne livre un véritable récital, inscrivant deux buts pour prendre totalement le contrôle du match. Haaland ajoutant un quatrième but en fin de rencontre, City a porté son total à six points sur six après son succès 2-1 contre Bournemouth lors de la journée d'ouverture. De retour à Manchester, les déplacements dans l'axe et l'attaque dynamique de City paraissent plus dangereux que jamais sous Maresca.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Un but tardif plombe la première à domicile de Coventry

Coventry City se rend à Manchester avec l'objectif de rebondir après une cruelle défaite 1-0 à domicile contre Hull City lors de la 2e journée (29 août). Malgré une belle résistance devant un public bouillant à la CBS Arena, Coventry a cédé sur un but en contre-attaque signé Liam Millar à la 82e minute. Ajouté à leur défaite 3-0 contre Arsenal lors de la première journée, cela pousse l'équipe de Lampard à chercher désespérément plus d'efficacité offensive de la part de Taiwo Awoniyi et Jack Rudoni.

David contre Goliath sous le soleil de Manchester

Historiquement, Manchester City domine cette affiche sur le papier, même si les matches contre des promus énergiques comportent toujours un potentiel piège. Le bloc compact de Coventry sera fortement mis à l'épreuve par les déplacements incessants dans l'axe et les surnombres sur les côtés de Manchester City. Alors que de petits détails peuvent déterminer l'élan du début de saison dans les courses au titre et au maintien respectivement, la rencontre de samedi promet un scénario riche en rebondissements dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Manchester City vs Coventry Équipes probables

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formation
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Entraineur

  • E. Maresca

Manchester City aborde cette rencontre sans Jeremy Doku ni Matheus Nunes, tous deux blessés. Enzo Maresca n'a aucun joueur suspendu à gérer, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le match. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Coventry City fait face à une liste de blessés plus importante. Frank Lampard doit se passer de Haji Wright, Luke Woolfenden et Kaine Kesler-Hayden, tous les trois étant indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est signalée dans le camp visiteur, et aucun onze probable n'a été communiqué à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

MCI

MCI - Forme

KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
COV

COV - Forme

ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
HUL
D0-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu un. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 4-1 en Premier League sur la pelouse de Crystal Palace le 28 août, avec un Rayan Cherki très en vue du début à la fin. City a également battu l'AFC Bournemouth 2-1 en championnat le 23 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Arsenal dans le Community Shield, un revers 3-0 le 16 août. Deux victoires en amical de pré-saison, 3-1 contre l'Atletico Madrid et 3-1 sur la pelouse des K-League All Stars, complètent cette série de cinq matches. City a inscrit 12 buts sur ces cinq rencontres.

Coventry City a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec un résultat supplémentaire en coupe. Son match le plus récent a été une défaite 1-0 en Premier League sur la pelouse de Hull City le 29 août. Avant cela, le club s'était imposé 4-2 sur la pelouse de Plymouth Argyle en Carabao Cup le 25 août. Coventry s'est incliné 3-0 contre Arsenal lors de son ouverture de saison en Premier League le 21 août. La pré-saison a apporté des victoires contre Monaco, 2-0, et l'Espanyol, 3-1, ce qui suggère que l'équipe de Lampard peut marquer librement lorsque les conditions le permettent. Coventry a encaissé sept buts sur ses trois matches officiels dans cette série.

Confrontations directes

Face à face

Manchester CityNulCoventry
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FDM
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La plus récente rencontre répertoriée entre ces deux clubs remonte au Championship, le 3 mars 2002, lorsque Manchester City avait battu Coventry City 4-2 à domicile. Sur les cinq confrontations directes disponibles, les deux équipes se sont partagé les résultats de manière assez équilibrée, City comptant deux victoires, Coventry en revendiquant deux également, et un match s'étant terminé sur un score de parité. Ces cinq rencontres couvrent des compétitions comme la Premier League, le Championship et la FA Cup, la confrontation la plus récente en Premier League s'étant achevée sur un score de 1-1 le 1er janvier 2001.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
N
V
5
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
N
V
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
D
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
D
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
D
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
D
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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