Manchester City - Coventry City, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Manchester City - Coventry City : détails du match

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City et Coventry City donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

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Les poids lourds de la Premier League face aux nouveaux venus à Manchester

Manchester City retrouve son stade pour accueillir le promu Coventry City à l'Etihad Stadium à l'occasion de la 3e journée. Restant sur deux victoires consécutives pour lancer sa campagne nationale sous la direction de son nouvel entraîneur Enzo Maresca, City vise à prolonger son parcours parfait et à conserver la tête du classement de Premier League. Pour le Coventry City de Frank Lampard, ce déplacement de samedi chez un candidat au titre représente un test monumental, alors que le club est toujours à la recherche de ses premiers points et de son premier but de la saison dans l'élite.

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Le récital de Haaland et Cherki à Selhurst Park

Manchester City aborde le match de samedi avec une immense confiance après une victoire convaincante 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace lors de la 2e journée (28 août). Erling Haaland a ouvert le score très tôt avant que Rayan Cherki ne livre un véritable récital, inscrivant deux buts pour prendre totalement le contrôle du match. Haaland ajoutant un quatrième but en fin de rencontre, City a porté son total à six points sur six après son succès 2-1 contre Bournemouth lors de la journée d'ouverture. De retour à Manchester, les déplacements dans l'axe et l'attaque dynamique de City paraissent plus dangereux que jamais sous Maresca.

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Un but tardif plombe la première à domicile de Coventry

Coventry City se rend à Manchester avec l'objectif de rebondir après une cruelle défaite 1-0 à domicile contre Hull City lors de la 2e journée (29 août). Malgré une belle résistance devant un public bouillant à la CBS Arena, Coventry a cédé sur un but en contre-attaque signé Liam Millar à la 82e minute. Ajouté à leur défaite 3-0 contre Arsenal lors de la première journée, cela pousse l'équipe de Lampard à chercher désespérément plus d'efficacité offensive de la part de Taiwo Awoniyi et Jack Rudoni.

David contre Goliath sous le soleil de Manchester

Historiquement, Manchester City domine cette affiche sur le papier, même si les matches contre des promus énergiques comportent toujours un potentiel piège. Le bloc compact de Coventry sera fortement mis à l'épreuve par les déplacements incessants dans l'axe et les surnombres sur les côtés de Manchester City. Alors que de petits détails peuvent déterminer l'élan du début de saison dans les courses au titre et au maintien respectivement, la rencontre de samedi promet un scénario riche en rebondissements dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Manchester City aborde cette rencontre sans Jeremy Doku ni Matheus Nunes, tous deux blessés. Enzo Maresca n'a aucun joueur suspendu à gérer, et aucune composition probable n'a été confirmée avant le match. D'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Coventry City fait face à une liste de blessés plus importante. Frank Lampard doit se passer de Haji Wright, Luke Woolfenden et Kaine Kesler-Hayden, tous les trois étant indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est signalée dans le camp visiteur, et aucun onze probable n'a été communiqué à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu un. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 4-1 en Premier League sur la pelouse de Crystal Palace le 28 août, avec un Rayan Cherki très en vue du début à la fin. City a également battu l'AFC Bournemouth 2-1 en championnat le 23 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Arsenal dans le Community Shield, un revers 3-0 le 16 août. Deux victoires en amical de pré-saison, 3-1 contre l'Atletico Madrid et 3-1 sur la pelouse des K-League All Stars, complètent cette série de cinq matches. City a inscrit 12 buts sur ces cinq rencontres.

Coventry City a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec un résultat supplémentaire en coupe. Son match le plus récent a été une défaite 1-0 en Premier League sur la pelouse de Hull City le 29 août. Avant cela, le club s'était imposé 4-2 sur la pelouse de Plymouth Argyle en Carabao Cup le 25 août. Coventry s'est incliné 3-0 contre Arsenal lors de son ouverture de saison en Premier League le 21 août. La pré-saison a apporté des victoires contre Monaco, 2-0, et l'Espanyol, 3-1, ce qui suggère que l'équipe de Lampard peut marquer librement lorsque les conditions le permettent. Coventry a encaissé sept buts sur ses trois matches officiels dans cette série.

Confrontations directes

La plus récente rencontre répertoriée entre ces deux clubs remonte au Championship, le 3 mars 2002, lorsque Manchester City avait battu Coventry City 4-2 à domicile. Sur les cinq confrontations directes disponibles, les deux équipes se sont partagé les résultats de manière assez équilibrée, City comptant deux victoires, Coventry en revendiquant deux également, et un match s'étant terminé sur un score de parité. Ces cinq rencontres couvrent des compétitions comme la Premier League, le Championship et la FA Cup, la confrontation la plus récente en Premier League s'étant achevée sur un score de 1-1 le 1er janvier 2001.