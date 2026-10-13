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Manchester City contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l’UEFA : avant-match, Erling Haaland vise un record européen

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Manchester City
Paris Saint-Germain

Avant-match complet de Manchester City FC face au Paris Saint-Germain FC en Ligue des champions de l’UEFA. Retour sur leurs derniers résultats sur la scène nationale, leur forme et les principaux enjeux de ce choc de la deuxième journée, mercredi soir à l’Etihad Stadium de Manchester.

Manchester City - Paris Saint-Germain : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Etihad Stadium

Le coup d’envoi du match entre Manchester City F.C. et Paris Saint-Germain F.C. sera donné le 14 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Un choc entre poids lourds européens à Manchester

Manchester City retrouve l’Etihad Stadium pour accueillir le champion de France, le Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Après des prestations convaincantes en championnat ce week-end, l’équipe d’Enzo Maresca veut profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer d’emblée en tête du classement de la Ligue des champions. Pour le PSG de Luis Enrique, ce déplacement dans le nord-ouest de l’Angleterre représente un sérieux test de discipline tactique face à l’un des favoris de la compétition.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Trois buts de Manchester City font tomber Liverpool à Anfield

Manchester City aborde mercredi soir avec le plein de confiance après sa démonstration à Anfield, où il s’est imposé 3-0 face à Liverpool le 11 octobre. Après une première période sans but, Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, avant que Jérémy Doku (68e) et Rayan Cherki (78e) ne scellent cette large victoire en Premier League. Porté par la complicité offensive de Rayan Cherki, Antoine Semenyo et Enzo Fernández, City arrive sur la scène européenne avec une attaque en grande forme.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Les Parisiens accélèrent en seconde période pour prendre les trois points face au Mans

Le PSG se rend à Manchester après une victoire 3-1 à domicile contre Le Mans FC en Ligue 1, le 10 octobre. Après l’ouverture du score de Lucas Beraldo sur penalty, le remplaçant Khvicha Kvaratskhelia et le milieu de terrain Maghnes Akliouche ont marqué en seconde période pour assurer les trois points. Grâce à la maîtrise du milieu de terrain assurée par João Neves et Vitinha, ainsi qu’aux menaces que représentent Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia sur les côtés, le PSG possède une redoutable capacité à se projeter rapidement vers l’avant pour mettre en difficulté la défense de City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Record en vue : Haaland vise une nouvelle page de l’histoire européenne

Après avoir battu pratiquement tous les records de précocité du football européen, Erling Haaland aborde ce choc de Ligue des champions avec un nouveau cap historique en ligne de mire. Devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les seuils de 30, 40 et 50 buts en Ligue des champions, le Norvégien compte actuellement 59 buts en 59 matches dans la plus prestigieuse compétition européenne. 

Un but contre le PSG à l’Etihad lui permettrait d’égaler les 60 buts inscrits par Ruud van Nistelrooy au cours de sa carrière, tandis qu’un doublé le ferait dépasser l’ancien attaquant de Manchester United et entrer dans le top 7 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions. Avec sa moyenne inédite d’un but par match sur la scène européenne, la poursuite des sommets atteints par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi offre à ce choc un enjeu individuel captivant.

Meilleurs buteurs en Ligue des champions (tours de qualification compris)

  1. Cristiano Ronaldo : 141 buts en 183 matches
  2. Lionel Messi : 129 buts en 163 matches
  3. Robert Lewandowski : 109 buts en 144 matches
  4. Karim Benzema : 90 buts en 152 matches
  5. Raul : 71 buts en 142 matches
  6. Kylian Mbappe : 71 buts en 99 matches
  7. Ruud van Nistelrooy : 60 buts en 81 matches
  8. Erling Haaland : 59 buts en 59 matches

Actualité des équipes et effectifs

Manchester City vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
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Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca reste dans l’attente de nouvelles sur l’état physique d’Erling Haaland, remplacé lors du match de Ligue des nations de la Norvège contre le Portugal. Des précisions sur sa disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Aucune autre information concernant des blessures ou des suspensions à City n’a été confirmée à ce stade, et la composition probable sera ajoutée dès qu’elle sera disponible.

Du côté du PSG, Luis Enrique n’a pas confirmé sa composition ni signalé d’absence particulière. Les informations complètes sur l’effectif des visiteurs seront mises à jour à mesure qu’elles seront disponibles avant le match.

Forme récente

MCI

MCI - Forme

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
PSG

PSG - Forme

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, avec des victoires en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League, et il a également inscrit cinq buts face à Norwich City en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, City a marqué 13 buts et en a encaissé quatre. Une victoire 2-0 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions figure parmi ces résultats.

Le PSG a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, précédée d’une défaite 2-1 à domicile face à Monaco en Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique a inscrit 12 buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres, qui comprennent également un nul 2-2 contre Lille.

Historique des confrontations

Face à face

Manchester CityNulParis Saint-Germain
3
0
2
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
8Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à janvier 2025, lorsque le PSG avait battu Manchester City 4-2 à Paris en Ligue des champions. Sur leurs cinq derniers face-à-face, City s’est imposé trois fois contre deux victoires pour le PSG. Ces cinq matches, tous disputés en Ligue des champions, ont produit 19 buts au total.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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