Manchester City - Paris Saint-Germain : détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Le coup d’envoi du match entre Manchester City F.C. et Paris Saint-Germain F.C. sera donné le 14 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Un choc entre poids lourds européens à Manchester

Manchester City retrouve l’Etihad Stadium pour accueillir le champion de France, le Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Après des prestations convaincantes en championnat ce week-end, l’équipe d’Enzo Maresca veut profiter de l’avantage du terrain pour s’imposer d’emblée en tête du classement de la Ligue des champions. Pour le PSG de Luis Enrique, ce déplacement dans le nord-ouest de l’Angleterre représente un sérieux test de discipline tactique face à l’un des favoris de la compétition.

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Trois buts de Manchester City font tomber Liverpool à Anfield

Manchester City aborde mercredi soir avec le plein de confiance après sa démonstration à Anfield, où il s’est imposé 3-0 face à Liverpool le 11 octobre. Après une première période sans but, Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, avant que Jérémy Doku (68e) et Rayan Cherki (78e) ne scellent cette large victoire en Premier League. Porté par la complicité offensive de Rayan Cherki, Antoine Semenyo et Enzo Fernández, City arrive sur la scène européenne avec une attaque en grande forme.

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Les Parisiens accélèrent en seconde période pour prendre les trois points face au Mans

Le PSG se rend à Manchester après une victoire 3-1 à domicile contre Le Mans FC en Ligue 1, le 10 octobre. Après l’ouverture du score de Lucas Beraldo sur penalty, le remplaçant Khvicha Kvaratskhelia et le milieu de terrain Maghnes Akliouche ont marqué en seconde période pour assurer les trois points. Grâce à la maîtrise du milieu de terrain assurée par João Neves et Vitinha, ainsi qu’aux menaces que représentent Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia sur les côtés, le PSG possède une redoutable capacité à se projeter rapidement vers l’avant pour mettre en difficulté la défense de City.

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Record en vue : Haaland vise une nouvelle page de l’histoire européenne

Après avoir battu pratiquement tous les records de précocité du football européen, Erling Haaland aborde ce choc de Ligue des champions avec un nouveau cap historique en ligne de mire. Devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les seuils de 30, 40 et 50 buts en Ligue des champions, le Norvégien compte actuellement 59 buts en 59 matches dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Un but contre le PSG à l’Etihad lui permettrait d’égaler les 60 buts inscrits par Ruud van Nistelrooy au cours de sa carrière, tandis qu’un doublé le ferait dépasser l’ancien attaquant de Manchester United et entrer dans le top 7 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions. Avec sa moyenne inédite d’un but par match sur la scène européenne, la poursuite des sommets atteints par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi offre à ce choc un enjeu individuel captivant.

Meilleurs buteurs en Ligue des champions (tours de qualification compris)

Cristiano Ronaldo : 141 buts en 183 matches Lionel Messi : 129 buts en 163 matches Robert Lewandowski : 109 buts en 144 matches Karim Benzema : 90 buts en 152 matches Raul : 71 buts en 142 matches Kylian Mbappe : 71 buts en 99 matches Ruud van Nistelrooy : 60 buts en 81 matches Erling Haaland : 59 buts en 59 matches

Actualité des équipes et effectifs

Enzo Maresca reste dans l’attente de nouvelles sur l’état physique d’Erling Haaland, remplacé lors du match de Ligue des nations de la Norvège contre le Portugal. Des précisions sur sa disponibilité sont attendues à l’approche du coup d’envoi. Aucune autre information concernant des blessures ou des suspensions à City n’a été confirmée à ce stade, et la composition probable sera ajoutée dès qu’elle sera disponible.

Du côté du PSG, Luis Enrique n’a pas confirmé sa composition ni signalé d’absence particulière. Les informations complètes sur l’effectif des visiteurs seront mises à jour à mesure qu’elles seront disponibles avant le match.

Forme récente

Manchester City a remporté ses cinq derniers matches, avec des victoires en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-3 contre Sunderland en Premier League, et il a également inscrit cinq buts face à Norwich City en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, City a marqué 13 buts et en a encaissé quatre. Une victoire 2-0 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions figure parmi ces résultats.

Le PSG a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, précédée d’une défaite 2-1 à domicile face à Monaco en Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique a inscrit 12 buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres, qui comprennent également un nul 2-2 contre Lille.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à janvier 2025, lorsque le PSG avait battu Manchester City 4-2 à Paris en Ligue des champions. Sur leurs cinq derniers face-à-face, City s’est imposé trois fois contre deux victoires pour le PSG. Ces cinq matches, tous disputés en Ligue des champions, ont produit 19 buts au total.