Manchester City avance sereinement, mais avec méthode, pour remodeler son effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Que ce soit pour finaliser des recrutements à long terme, rapatrier d’anciens talents, cibler les postes à renforcer ou établir la liste des joueurs susceptibles de partir, le champion d’Angleterre en titre a connu une semaine dense qui dessine les contours de son nouveau projet.

Les Citizens ont officialisé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson, même si les deux clubs se sont contentés de communiqués succincts, le milieu de terrain de 23 ans étant actuellement avec la sélection anglaise à la Coupe du monde. Un communiqué officiel plus détaillé est attendu à son arrivée à Manchester.

Dans le même temps, le club a activé le retour de son ancien gardien formé au club, Pierce Charles, parti à Sheffield Wednesday en 2022. Ce gardien de 20 ans est pressenti pour devenir la doublure de l’équipe première en cas de départ de James Trafford, courtisé par plusieurs grands clubs.

Selon le journal « The Athletic », Manchester City a également devancé Arsenal dans la course au jeune talent anglais Jérémie Monga, 16 ans, en provenance de Leicester City. Bien qu’Arsenal ait longtemps été en pole position, City est intervenu avec force dans les dernières heures et a accepté de verser 10 millions de livres sterling immédiatement, plus 2,5 millions de livres sterling sous forme de bonus.

Dans le même temps, le jeune gardien Ollie Watmough a été cédé en prêt à Stockport, mais le club prévoit de le rappeler pour la tournée de préparation à Hong Kong et en Corée du Sud début août. Trafford étant retenu par la sélection anglaise, City veut disposer d’un effectif complet pour la préparation, avant que Watemoff ne regagne Stockport à l’issue du stage.

Estime-t-il pour autant que Munga est prêt pour l’équipe première ?

Pour l’instant, la réponse est non. Le versement initial de 10 millions de livres sterling témoigne avant tout de la confiance du club dans son talent et son potentiel futur, non dans sa capacité immédiate à s’imposer.

Il pourrait toutefois goûter à quelques minutes en coupes nationales ; une présence régulière constituerait néanmoins une surprise à ce stade. Si le club se sépare de plusieurs éléments cet été, il ne remplacera pas forcément chaque départ par une nouvelle recrue et préfèrera lancer certains jeunes pour pallier les absences si besoin.

Le club entend maintenir une profondeur de banc suffisante pour la nouvelle saison, et Monga pourrait en profiter en cas de vague de blessures, mais cela constitue le maximum à espérer pour l’instant.

Quels postes et quels joueurs sont visés ?

Selon « The Athletic », Manchester City manifeste un vif intérêt pour l’international marocain Ayoub Bouadi, mais la direction du club étudie encore la meilleure formule pour conclure le transfert.

Plusieurs scénarios sont à l’étude : un prêt retour à Lille, ou une intégration immédiate au groupe pro avec un rôle sur mesure, éventuellement comme arrière droit.

Les Citizens suivent toujours Malo Justo (Chelsea), très apprécié en interne, mais le prix réclamé est considéré comme trop élevé et pourrait les pousser à se tourner vers d’autres pistes, même si le marché offre peu d’alternatives.

Quels joueurs pourraient partir ?

Le mercato a déjà enregistré les départs de Bernardo Silva et John Stones, tandis que Nathan Aké s’apprête à rejoindre le Fenerbache. Selon « The Athletic », Mateo Kovačić pourrait également quitter le club.

James Trafford attire plusieurs clubs, tandis que le Real Madrid a manifesté son intérêt pour Rubén Díaz. Nico González et Omar Marmoush, arrivés en janvier 2025, pourraient déjà partir.

L’avenir de Tijani Reijnders reste flou, mais l’arrivée d’Enzo Maresca au poste de directeur technique pourrait modifier la donne.

Safinho est également cité parmi les partants potentiels, ce qui porterait à dix le total des départs durant ce mercato. Calvin Phillips et Jack Grealish pourraient aussi partir en cas d’offres satisfaisantes, sans que le club se sente obligé de les remplacer directement.

Quant à Rodri, il n’a pas encore prolongé son contrat avec Manchester City et aucune signature ne semble imminente. Si ses options de départ cet été sont limitées, le club reste conscient qu’un départ n’est pas totalement exclu, même s’il souhaite vivement le conserver.