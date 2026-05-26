Manchester City confirme le départ du joueur néerlandais après seulement une saison au club

Le départ de Pep Guardiola de Manchester City aura des répercussions. Selon les canaux officiels du club, cinq autres membres du staff technique quitteront également les Citizens cet été. Parmi eux figure Pepijn Lijnders.

Arrivé en début de saison après plusieurs années couronnées de succès aux côtés de Jürgen Klopp à Liverpool, le Néerlandais de 43 ans n’aura passé qu’une seule année chez les Citizens.

Bien que le titre de champion soit revenu à Arsenal, Lijnders peut tout de même se montrer satisfait de sa seule saison en tant qu’entraîneur adjoint à Manchester City, les Citizens ayant remporté la Coupe de la Ligue et la FA Cup.

Kolo Touré, le préparateur physique Lorenzo Buenaventura, le conseiller Manel Estiarte et l’entraîneur des gardiens Xabi Mancisidor quittent eux aussi le club.

« Tout le monde à City tient à remercier ces cinq collaborateurs pour leur engagement et leur dévouement », peut-on lire sur le site web du club. « Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir. »

Son avenir reste à définir, mais il ne collaborera pas avec le futur entraîneur des Citizens, probablement Enzo Maresca, libre depuis son départ de Chelsea.

Lijnders ne devrait pas non plus rester aux côtés de Guardiola, ce dernier ayant annoncé qu’il ne prendrait pas de nouveau poste pour le moment : « J’ai besoin de prendre un peu de recul. Je ne vais pas entraîner pendant un certain temps », a-t-il déclaré en conférence de presse le week-end dernier.