Manchester City, Cascarino : "Sterling meilleur que Neymar"

L'ancien joueur de l'OM a comparé l'Anglais et le Brésilien mais a affiché une claire préférence envers l'ailier de Manchester City.

Neymar est-il toujours le troisième meilleur joueur du monde ? Pas selon Tony Cascarino en tout cas. Souvent placé juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs joueurs de la planète ces dernières saisons, l'international brésilien a connu deux saisons en demi-teinte avec le PSG, gêné par les blessures. Mais pour certains comme Tite, le sélectionneur du , il reste tout de même un phénomène et le meilleur joueur derrière les deux mastodontes.

Pourtant de nombreux joueurs cherchent à bouleverser cet équilibre avec de très belles performances. Durant cette trêve internationale, Neymar a fait les beaux jours du Brésil en marquant en adressant une passe décisive face à la , mais Raheem Sterling a lui aussi brillé. L'ailier de Manchester City, buteur face à la Bulgarie, a marqué sept buts lors de ses sept dernières sélections avec l'Angleterre et continue d'affoler les statistiques.

"Sterling est parmi les 5 meilleurs joueurs du monde"

Dans un édito pour le Times, Tony Cascarino, ancien joueur de l’OM notamment, a comparé le profil des deux joueurs et a annoncé qu’il préfère l’ailier de Manchester City à celui du Paris Saint-Germain : "Qui préféreriez-vous avoir : Neymar ou Sterling ? Je choisirais l'attaquant de tous les jours de la semaine. En termes de capacité technique, Neymar a l’avantage [...] mais ce qui distingue Sterling, c’est son rythme de travail".

"Essayez d’ignorer ce qu'est Neymar en dehors des terrains, je pense en fait que Sterling est meilleur sur le terrain. Ses statistiques sont meilleures et il joue dans une meilleure équipe. J’ai vu Neymar faire des choses qu’aucun autre footballeur ne peut faire dans le jeu, comme un footballeur de type «Harlem Globetrotter». Mais si vous voulez qu'un joueur soit brillant pour l'équipe et qui marque des buts, Neymar peut le faire, mais Sterling est votre homme de la situation", a ajouté l'ancien attaquant.

Tony Cascarino considère que Raheem Sterling pourra même prétendre au Ballon d'Or en continuant sur cette lignée : "Je dirais certainement qu'il est parmi les cinq meilleurs joueurs du monde. Ce qui me passionne chez Sterling, c'est sa progression. L'amélioration a été spectaculaire. Si vous deviez le mettre sur le marché demain, Manchester City n'accepterait pas 150 millions d'euros pour lui. S'il continue à progresser, il deviendra le premier ou le deuxième meilleur joueur du monde et remportera probablement le Ballon d’Or en cours de route. S'il remporte la avec Manchester City et y joue un rôle important, et qu'il marque beaucoup de buts au cours de la saison, il aura de grandes chances de le remporter le Ballon d'Or".