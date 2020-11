Manchester City - Burnley (5-0), Mahrez et City régalent contre Burnley

Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Burnley ce samedi. Un succès qui porte la signature de Riyad Mahrez.

Pour la première fois de la saison, s’est offert un score fleuve en ce samedi. Les Eastlands ont laminé à domicile (5-0). Un carton rendu possible grâce à une performance XXL de l’international algérien Riyad Mahrez. Ce dernier s’est même offert son tout premier triplé du côté de l’Etihad Stadium.

Mahrez était déchainé

Souvent laissé sur le banc depuis l’entame de l’exercice, l’ancien havrais a donc fait étalage de toute sa classe durant cette partie. Son sens de but, mais aussi ses dribbles, ses provocations et ses accélérations ont été un supplice constant pour les Clarets.

Le Fennec a commencé son show à la 6e minute, en trompant le gardien adverse d’un tir à ras de terre au point de pénalty après un excellent service de Kevin de Bruyne. Il a remis cela un quart d’heure plus tard. Cette fois, c’est Kyle Walker qui l’a mis sur orbite. Le principal mérite revient quand même au buteur, qui s’est défait de trois adversaires dans un mouchoir de poche avant de conclure en force du gauche, avec l’aide du poteau (22e).

Le troisième et dernier but de Mahrez est intervenu à la 69e minute. Le match était déjà totalement plié quand le gaucher algérien a apporté sa touche finale avec un coup de casque, consécutif à un service de Phil Foden. Trois buts pour un seul homme donc, et ça aurait pu faire plus si le champion d’Afrique avait converti ses opportunités à la 47e et 93e minutes.

Man City retrouve toutes ses vertus

Tout a souri à Mahrez durant cette rencontre. Mais, il n’a pas été le seul à faire trembler les filets. Contre une équipe de Burnley totalement à la ramasse, même Benjamin Mendy a pu trouver la faille. L’international tricolore a marqué son premier but pour City à la 41e minute, en exploitant une offrande De Bruyne. Enfin, Ferran Torres a apporté sa contribution, avec une réalisation à la 67e.

Avec ce brillant succès, Manchester City remonte à la 8e place du classement. Pep Guardiola peut être fier de la réaction livrée par ses hommes suite à la défaite contre de la semaine dernière. S’ils gagnent leur match en retard, les Sky Blues pourraient même se retrouver sur le pied du podium.

Pour la petite histoire, c’est la quatrième saison de suite que Manchester City domine Burnley à domicile sur ce score de 5 buts à 0. Un fait assez rare pour être signalé.