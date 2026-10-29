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Premier League
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Manchester City - Brighton & Hove Albion : avant-match de Premier League, la tension des tirs au but en milieu de semaine se prolonge jusqu’à l’affiche de samedi

Manchester City vs Brighton
Premier League
Manchester City
Brighton

Trois jours seulement après un duel haletant conclu sur le score de 2-2 au quatrième tour de la Carabao Cup, puis départagé aux tirs au but (4-3) dans l’est de Manchester, Manchester City et Brighton & Hove Albion se retrouvent à l’Etihad Stadium, avec des points cruciaux en Premier League à la clé.

Manchester City - Brighton & Hove Albion : détails du match

crest
Premier League - Journée 9
Etihad Stadium

72 heures plus tard : City et Brighton se retrouvent à l’Etihad pour un match à fort enjeu

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Manchester City reçoit Brighton & Hove Albion à l’Etihad Stadium pour un match de Premier League qui revêt une réelle importance pour les deux clubs, au terme d’une semaine éprouvante.

L’équipe d’Enzo Maresca a déjà affronté le Brighton de Fabian Hurzeler mercredi. Après un match nul 2-2 en Carabao Cup, elle s’est imposée de justesse aux tirs au but, 4-3. Cette victoire ne suffira guère à dissiper les inquiétudes, tant les visiteurs sont passés près de créer la surprise.

Les résultats de City en Premier League manquent de régularité. Une défaite 2-1 face à Aston Villa a précédé ce match de coupe et, si une victoire 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions a apporté quelques motifs d’encouragement, l’effectif de Maresca a encaissé dix buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Brighton occupe la troisième place du classement de Premier League et se présente comme l’une des équipes les plus dangereuses offensivement cette saison. Sa victoire écrasante 5-0 contre Crystal Palace en octobre a illustré la qualité de l’effectif constitué par Hurzeler. Diego Gomez a, quant à lui, déclaré publiquement se sentir parfaitement reposé et prêt à peser sur le match après une gestion prudente de son temps de jeu en milieu de semaine.

Brighton s’est incliné 2-0 à Anfield dimanche, mais cette défaite est survenue face à une équipe de Liverpool en grande forme et ne remet guère en cause le constat d’ensemble : Brighton dépasse largement les attentes cette saison.

Gianluigi Donnarumma retrouve sa place dans le but de City après la titularisation de Geronimo Rulli en coupe, tandis qu’Erling Haaland devrait mener l’attaque après avoir été laissé au repos en milieu de semaine. Maresca attend une réaction d’un effectif qui a montré du caractère en revenant deux fois au score face à ce même adversaire il y a seulement quelques jours.

Actualités des équipes et effectifs

Manchester City vs Brighton Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

Brighton

Entraineur

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Forme

MCI

MCI - Forme

PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
But marqué (encaissé)
13/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
BHA

BHA - Forme

KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
N0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
But marqué (encaissé)
11/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Historique des confrontations

Face à face

Manchester CityNulBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
7Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation



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