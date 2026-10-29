Manchester City - Brighton & Hove Albion : détails du match

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 heures plus tard : City et Brighton se retrouvent à l’Etihad pour un match à fort enjeu

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Manchester City reçoit Brighton & Hove Albion à l’Etihad Stadium pour un match de Premier League qui revêt une réelle importance pour les deux clubs, au terme d’une semaine éprouvante.

L’équipe d’Enzo Maresca a déjà affronté le Brighton de Fabian Hurzeler mercredi. Après un match nul 2-2 en Carabao Cup, elle s’est imposée de justesse aux tirs au but, 4-3. Cette victoire ne suffira guère à dissiper les inquiétudes, tant les visiteurs sont passés près de créer la surprise.

Les résultats de City en Premier League manquent de régularité. Une défaite 2-1 face à Aston Villa a précédé ce match de coupe et, si une victoire 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions a apporté quelques motifs d’encouragement, l’effectif de Maresca a encaissé dix buts lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

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Brighton occupe la troisième place du classement de Premier League et se présente comme l’une des équipes les plus dangereuses offensivement cette saison. Sa victoire écrasante 5-0 contre Crystal Palace en octobre a illustré la qualité de l’effectif constitué par Hurzeler. Diego Gomez a, quant à lui, déclaré publiquement se sentir parfaitement reposé et prêt à peser sur le match après une gestion prudente de son temps de jeu en milieu de semaine.

Brighton s’est incliné 2-0 à Anfield dimanche, mais cette défaite est survenue face à une équipe de Liverpool en grande forme et ne remet guère en cause le constat d’ensemble : Brighton dépasse largement les attentes cette saison.

Gianluigi Donnarumma retrouve sa place dans le but de City après la titularisation de Geronimo Rulli en coupe, tandis qu’Erling Haaland devrait mener l’attaque après avoir été laissé au repos en milieu de semaine. Maresca attend une réaction d’un effectif qui a montré du caractère en revenant deux fois au score face à ce même adversaire il y a seulement quelques jours.

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