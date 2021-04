Manchester City - Borussia Dortmund (2-1), le BvB crie au scandale

Ayant tenu tête à Manchester City malgré la défaite, le Borussia Dortmund ne digère pas le but refusé à Bellingham pour un pied haut sur Ederson.

En voyant Marco Reus répondre à l’ouverture du score de Kevin de Bruyne à cinq minutes de la fin, le Borussia Dortmund s’est dit que son voyage en Angleterre ne se passait pas si mal face à l’armada de Pep Guardiola. Alors qu’on prédisait un véritable festival offensif des Citizens face à une défense allemande pas toujours impériale, le BvB a tenu la dragée haute au leader de Premier League.

Mieux, le Borussia a fait douter City et aurait pu le faire un peu plus sans une décision contestable de l’arbitre. Si Phil Foden a donné la victoire aux Anglais dans le temps additionnel, Dortmund aurait pu être dans une situation favorable au moment d’aborder le match retour la semaine prochaine.

Sur une sortie d’Ederson, Jude Bellingham est allé au duel et a devancé le portier mancunien du bout du pied, s’ouvrant ainsi le chemin du but. Or, l’arbitre de la rencontre a choisi de siffler faute, ne laissant pas l’action aller à son terme et ainsi checker une potentielle faute avec le VAR. Une décision que ne comprennent pas les joueurs du BvB.

"Je pense vraiment que j'ai gagné le ballon équitablement", a déclaré le jeune milieu à BT Sport.

"C'est un peu frustrant à une époque où ils ont tellement de caméras qui regardent le match qu'ils n'attendent pas que je mette le ballon dans le filet pour ensuite vérifier."

"C'est le football, c'est la vie, [et vous] devez juste continuer. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que j’ai fait faute et que c'est un coup franc pour eux."

"Je pense qu'ils auraient dû vérifier. Apparemment, j'ai relevé mes crampons, attrapé le gardien de but et c'est une faute."

L'article continue ci-dessous

L’ancien milieu de Birmingham n’est pas le seul à ne pas avoir compris la décision arbitrale. Obligé de faire l’impasse sur la manche aller contre son ancienne équipe, Jadon Sancho a fulminé sur son canapé, appelant les arbitres « à aller voir la vidéo » sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que les images diffusées peuvent laisser des regrets aux coéquipiers de Thomas Meunier. Les différents ralentis montrent en effet qu’il n’y a pas eu de contact entre Bellingham et Ederson.