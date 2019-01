Manchester City, Bernardo Silva : "Je suis ouvert pour prolonger mon contrat"

Courtisé par le Real Madrid, l'international portugais n'est pas contre prolonger sous peu son contrat à Manchester City qui va déjà jusqu'en 2022.

Bernardo Silva est entré dans une nouvelle dimension cette saison à Manchester City. Ailier de formation, l'international portugais a été repositionné dans l'entrejeu par Pep Guardiola profitant de la blessure de Kevin De Bruyne pour devenir un titulaire indiscutable chez les Citizens. L'ancien joueur de l'AS Monaco attise les convoitises et serait notamment suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone, mais ce dernier se sent bien à Manchester City.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le champion d'Angleterre en titre, l'international portugais est déjà prêt à prolonger son bail avec les Citizens, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré au Manchester Evening News : "Je vais bien pour le moment, il me reste encore trois ans et demi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais on verra. Je suis heureux à Manchester City et s’ils veulent renégocier mon contrat, je suis bien sûr disposé à le faire".

Bernardo Silva ambitieux

"Je suis très heureux ici à Manchester City - pas seulement avec le personnel, mais je regarde mes coéquipiers et c'est une jeune équipe qui peut réaliser des choses fantastiques. Il faut regarder l'avenir et penser que si nous restons ensemble, nous pouvons faire des choses spéciales, je suis très heureux ici et je veux rester", a ajouté l'international portugais arrivé à l'été 2017 en Angleterre après un titre de champion de France.

Bernardo Silva a admis que les Citizens ont des ambitions élevées : "C’est l’objectif de tous les entraîneurs et propriétaires en raison de la façon dont ils forment l’équipe avec de jeunes joueurs et une équipe fantastique. Notre objectif est d'essayer de garder le même niveau, en remportant compétition après compétition chaque année. Nous sommes encore au début, sachant que c'est très difficile à faire mais nous allons l'essayer. Nous avons une très jeune équipe avec beaucoup de très bons joueurs et nous allons essayer de gagner le plus de choses possible au cours des prochaines saisons".



"Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais imaginé que moi, à 24 ans, j'aurais déjà remporté un championnat au Portugal, un championnat en France, un championnat en Angleterre et que je jouerai pour l'équipe nationale. Je suis content de ce que j'ai accompli, mais quand vous avez fait ces choses, vous en voulez toujours plus. C'est ce que j'essaie de faire", a conclu l'ailier de Manchester City qui a encore de beaux jours devant lui.