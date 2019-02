Manchester City, Bernardo Silva : "Je pense que nous pouvons être champions"

Le meneur de jeu des Citizens est confiant avant le sprint final en Premier League malgré un calendrier surchargé.

Manchester City a une occasion en or de reprendre la tête de la Premier League, provisoirement, pour la première fois depuis fin décembre. Les Citizens affrontent Everton pour le compte de la 27ème journée de Premier League, un match avancé, et en cas de victoire ils reviendront à hauteur de Liverpool. Champion d'Angleterre en titre, Manchester City n'a plus son destin en main mais continue de croire à ses chances de titre.

Sur le site de Manchester City, Bernardo Silva a affiché sa confiance quant aux chances de titre des Citizens : "Physiquement, nous sommes bien, nous avons une grande équipe avec de nombreuses options et après la victoire contre Arsenal, nous sommes impatients et déterminés à réduire encore plus l'écart avec Liverpool. Notre objectif est de battre Everton à Goodison Park, d’obtenir les trois points qui nous aideront à prendre la tête du classement et de reprendre le dessus. Ce sera un match difficile à Goodison Park, mais nous ferons de notre mieux pour gagner, comme nous le faisons toujours".

"Nous devons nous battre"

"Nous étions heureux de retrouver nos habitudes et de gagner à domicile contre Arsenal. Il était important de réagir au mauvais résultat contre Newcastle. Nous ne le voulions évidemment pas, mais nous pouvons maintenant voir comment notre équipe veut vraiment continuer à pousser. Nous mettons la pression sur nos rivaux, nous sommes satisfaits de la victoire contre Arsenal. C'était un bon match. Nous l'avons contrôlé de bout en bout. On va toujours rêver. Nous savons que dans la Premier League tout est possible, il y a beaucoup de matchs et tout peut arriver. Nous devons juste faire notre travail et si nous le faisons bien, je pense que nous pouvons être champions", a ajouté le Portugais.

Bernardo Silva n'est pas inquiet en regardant le classement : "À peu près à la même époque l'année dernière, nous avions probablement 10 points de plus par rapport à la deuxième place, alors que cette année, nous sommes maintenant à la deuxième place - mais cela peut changer très vite. Les choses ne sont peut-être pas aussi bonnes que la saison dernière, mais nous devons accepter et nous battre, tout donner car, à mon avis, nous devons être en tête du classement. Ce ne sera pas facile car nous avons des matchs très difficiles, mais aussi nos adversaires".

"Les équipes autour de nous sont plus fortes cette saison, elles ont bien préparé leurs équipes, notamment Liverpool qui n’a pas perdu beaucoup de points et c’est pourquoi elles sont premières. Les autres équipes nous connaissent bien. ils savent que nous sommes les champions et ils ont une motivation différente et particulière à jouer contre nous, comme l'a fait Newcastle. Nous devons faire mieux, surmonter ces défis et gagner nos matchs, en commençant par Everton", a conclu le milieu des Citizens.