Manchester City - Bernardo Silva : "Je ne pense pas à Barcelone, je suis vraiment très heureux ici"

Le milieu de terrain de Manchester City a dit ne pas se préoccuper des rumeurs de transfert, lui qui se sent très bien dans le nord de l'Angleterre.

Auteur d'une très belle saison sous les couleurs de , Bernardo Silva ne manque pas d'attiser les convoitises. Une situation qui ne semble pas l'émouvoir, lui qui a récemment prolongé son contrat avec les Skyblues jusqu'en 2025, soit pour encore six saisons. Interrogé sur les différentes rumeurs de transfert dont il fait l'objet, en particulier vers Barcelone, il a confié vouloir poursuivre l'aventure en .

"Je ne pense pas du tout au , a-t-il déclaré dans un interview accordée à Record. Je viens de renouveler mon contrat avec Manchester City et, après cette saison, il me restera encore six ans. Je suis vraiment très heureux à Manchester." En mars dernier, peu après la prolongation de son contrat, il avait déjà eu l'occasion d'afficher sa volonté de s'inscrire dans la durée avec les Citizens : "Ce club offre tout ce dont un joueur a besoin pour réaliser ses ambitions et je ne veux être nulle part ailleurs. Dès que j’ai entendu dire que City voulait que je reste plus longtemps, ma décision a été prise. J'adore le club, le manager, les joueurs et les fans. Le style de football que nous jouons ici m'excite et je suis déterminé à remporter plus de trophées. City me donne la meilleure chance de le faire."



Arrivé dans le nord du Royaume à l'été 2017 pour 50 millions d'euros dans la foulée d'une saison fantastique avec , l'international portugais a su se rendre indispensable aux yeux de Pep Guardiola, qui n'a de cesse de lui tresser des louanges cette saison. "Il réalise une saison incroyable", s'enthousiasmait le Catalan après la victoire dans le derby de Manchester (2-0), lors duquel Silva a ouvert le score en début de seconde période. "En deuxième période, il a joué comme un milieu de terrain défensif, il a rivalisé avec Paul Pogba et tous les autres."

Ailier droit à ses débuts, il évolue désormais tout aussi bien au milieu de terrain, où il a su s'adapter à l'exigence physique de la Premier League. En 48 rencontres disputées cette saison, il a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives, soit la meilleure saison statistique de sa carrière. Le joueur formé à a été élu parmi l'équipe type du championnat, aux côtés de cinq de ses coéquipiers, qui espèrent remporter leur deuxième titre consécutif (Ederson, Laporte, Fernandinho, Sterling et Aguero).