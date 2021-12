Manchester City : Bernardo Silva est-il le meilleur joueur de Premier League ?

Jack Grealish était censé être la star de la soirée pour son premier retour à Aston Villa, mais, une fois de plus, il était difficile de passer outre la magie et l'audace de Bernardo Silva. Le but victorieux de l'international portugais était scandaleux de beauté : une somptueuse volée en première intention qui a fait sourire Pep Guardiola. Mais l'entraîneur de Manchester City était également ravi du fait que Bernardo Silva ait arrêté Tyrone Mings et Emiliano Martinez dans les dernières minutes de la victoire 2-1 de mercredi soir à Villa Park, empêchant ainsi l'équipe locale de lancer une attaque tardive.

Lorsqu'on lui a demandé après coup si Bernardo Silva faisait partie des meilleurs joueurs de la Premier League en ce moment, Guardiola a simplement répondu : "Le meilleur". Interrogé pour confirmer s'il voulait vraiment dire le meilleur, le technicien de City a hoché la tête de manière provocante. "Quand nous avons fait 98 points, il était le meilleur aussi", a ajouté le Catalan, faisant allusion au fait que Bernardo Silva a été battu aux prix de joueur de la saison de Premier League et de joueur de l'année de la PFA par Virgil van Dijk en 2018-19.

"Il a une capacité spéciale à faire ce qu'il veut avec le ballon. Si vous le regardez il y a deux ou trois saisons, vous verrez le même joueur que vous voyez maintenant. Le but était vraiment beau, à la fois la passe et la finition. C'est un joueur d'un autre niveau, dans tous les sens du terme", a ajouté Guardiola. Les fans de Liverpool ne seront pas d'accord avec Guardiola, bien sûr, tant avec l'affirmation selon laquelle il était meilleur que Van Dijk il y a deux saisons, ou qu'il est actuellement plus performant que Mohamed Salah, qui a marqué deux buts de plus dans le derby de la Mersey de mercredi.

Cependant, il est impossible de ne pas être envoûté par le brio de Bernardo. Plus d'une fois, les défenseurs de Villa ont cru qu'ils le tenaient en joue, mais le Portugais s'en est sorti grâce à la combinaison de ses pieds rapides et de sa détermination. Plus d'une fois, les défenseurs de Villa pensaient avoir du temps avec le ballon, mais son pressing les obligeait à dégager précipitamment. Sa performance a atteint son apogée avec son but extraordinaire - un but qui n'aurait pu être marqué que par un joueur de classe mondiale débordant de confiance.

"Bernardo a une capacité spéciale à faire ce qu'il veut avec le ballon", a déclaré Guardiola. "Contre un bon gardien, une finition incroyable". Ce n'était pas seulement Bernardo à son meilleur niveau, cependant ; Manchester City était excellent aussi, comme son but l'a souligné. Avec Raheem Sterling blessé au sol après une contestation, Manchester City a défendu avec succès une rare menace de l'équipe locale. Plutôt que de sortir le ballon pour le soigner, Riyad Mahrez l'a protégé des pressions de Douglas Luiz et d'Emiliano Buendia dans sa propre surface de réparation, avant de faire une passe astucieuse à Fernandinho.

Le milieu de terrain libérait Jesus et, alors que City se ruait à l'attaque, le Brésilien servait parfaitement Bernardo, qui marquait majestueusement d'une volée en première intention. C'était à couper le souffle. Manchester City avait déjà pris l'avantage grâce à Ruben Dias, qui a fait un pas de plus pour devenir le nouveau Vincent Kompany avec une frappe de 20 mètres. Ce n'était pas aussi spectaculaire que le but de Kompany contre Leicester en 2019, qui avait permis de décrocher le titre, mais c'était néanmoins important.

C'était un test difficile pour City dans un Villa Park qui rebondissait après deux victoires consécutives sous la direction du nouveau manager Steven Gerrard, tandis que le retour de Grealish n'a fait qu'ajouter à l'atmosphère. Le retour de Grealish n'a fait qu'ajouter à l'ambiance. Il est apparu lors de l'échauffement d'avant-match sous les huées mais surtout sous les applaudissements des supporters locaux qui ne savaient pas trop comment réagir à son égard. Lorsqu'il est entré en jeu pour les trois dernières minutes, le public a scandé "Villa 'til I die" en signe d'appréciation et de défi.

Ils ont recommencé après le coup de sifflet de la fin du match, alors que Grealish a fait un tour complet du stade pour applaudir les supporters locaux, même si certains d'entre eux étaient encore hostiles. La performance de Manchester City en première mi-temps a permis à Villa de comprendre exactement pourquoi il voulait venir à l'Etihad. L'équipe de Guardiola a été étincelante, tirant les locaux sur tout le terrain, les coinçant dans leur propre moitié de terrain et trouvant des failles dans leur défense, avant que Bernardo ne démontre le niveau requis de Grealish pour devenir un joueur clé dans cette merveilleuse équipe.