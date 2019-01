Manchester City - Benjamin Mendy enfin de retour après deux mois d'absence

Le champion du monde français fait son grand retour dans le groupe des Citizens après deux mois d'absence.

Il n'avait plus joué depuis le derby remporté contre Manchester United (3-1). Benjamin Mendy figure bien dans le groupe convoqué par Pep Guardiola pour le match de League Cup contre Burton Albion (mercredi, 20h45).

L'international tricolore souffrait d'une entorse au genou gauche et d'une lésion méniscale. Il avait dû se faire opérer mi-novembre. Un renfort de poids pour les Citizens, qui espèreront pouvoir compter sur lui dans la course au titre. En son absence, Guardiola a dû innover au poste de latéral gauche, alternant entre le milieu de terrain Fabian Delph et l'Ukrainien Zinchenko, peu convaincant.