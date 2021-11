Manchester City : Benjamin Mendy accusé de deux nouveaux chefs d'accusation de viol

Le défenseur de Manchester City Benjamin Mendy a été inculpé de deux nouveaux chefs d'accusation pour viol, a indiqué le Crown Prosecution Service.

Le Français de 27 ans a été initialement inculpé le 26 août pour des agressions présumées sur trois femmes différentes et doit maintenant répondre de six chefs d'accusation de viol et d'un chef d'agression sexuelle.

Il a été cité à comparaître devant le tribunal d'instance de Stockport mercredi.Les charges déjà retenues contre Mendy concernent des incidents qui auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021.

Il s'est vu refuser une libération sous caution pour la deuxième fois au début du mois d'octobre et reste en détention.

L'article continue ci-dessous

Un homme de 40 ans, qui a également été arrêté dans le cadre d'une enquête en cours, a été inculpé de deux chefs d'accusation supplémentaires de viol et d'un d'agression sexuelle et comparaîtra devant le tribunal mercredi.

Mendy a été suspendu par Manchester City, champion de Premier League, après les premières accusations en août. Il a quitté Monaco pour l'Angleterre en 2017 et a fait 75 apparitions pour Manchester City, dont une lors de la saison actuelle.