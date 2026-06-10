Manchester City aurait présenté une offre historique pour recruter une star de l’équipe d’Angleterre

Selon un article publié ce mercredi, Manchester City s’apprêterait à soumettre une offre historique pour recruter la star de Nottingham Forest lors du mercato estival.

Les Citizens avaient déjà tenté, sans succès, de recruter le milieu de terrain, lors du mercato estival.

Convaincu que le milieu de terrain figurera parmi les choix prioritaires de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2026, Nottingham Forest entend donc tirer le meilleur prix de sa vente.

Selon The Sun, les Citizens préparent un chèque qui ferait d’Anderson le Britannique le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Les Citizens auraient ainsi préparé une deuxième offre d’environ 106 millions de livres sterling.

Ce montant pourrait grimper jusqu’à 120 millions de livres sterling grâce à divers bonus liés aux performances du jeune milieu de terrain.

Ce montant dépasserait aisément les 105 millions de livres sterling déboursés par Arsenal pour recruter Declan Rice il y a trois ans.

Elle dépasserait par la même occasion le précédent record du club, les 100 millions déboursés pour Jack Grealish en 2021.

Nottingham Forest réclame environ 110 millions de livres sterling pour le joueur des Three Lions, actuellement aux États-Unis avec la sélection anglaise.

Les Citizens souhaitent finaliser le dossier avant le coup d’envoi de la Coupe du monde et un accord pourrait être trouvé avant que les hommes de Thomas Tuchel n’entament leur campagne contre la Croatie, mercredi.

À noter que Manchester United, le voisin de City, suit également de près ce dossier et pourrait s’immiscer dans les discussions pour le jeune international, âgé de 23 ans.