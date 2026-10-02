Le gouvernement des Émirats arabes unis a averti le Royaume-Uni d'une possible réduction de ses investissements dans le pays, en fonction de la sévérité de la sanction qui pourrait frapper Manchester City dans l'affaire des infractions financières dont il a été reconnu coupable par une commission indépendante de la Premier League cette semaine.

Le journal « Marca » a rapporté, citant l'agence économique « Bloomberg », que des responsables émiratis ont averti le gouvernement britannique que la sanction attendue, qui pourrait aller d'une amende financière à un retrait de points ou une relégation à une division inférieure, voire une exclusion du football professionnel, pourrait affecter « la volonté d'investir et de conclure des engagements à grande échelle au Royaume-Uni ».

Un fonds d'investissement d'Abou Dabi a pris le contrôle de Manchester City en 2008 et, depuis lors, a injecté des fonds dans le club.

Selon les conclusions de la Premier League, le club a commis des infractions financières dont la valeur a dépassé le milliard d'euros entre 2009 et 2018, en gonflant les revenus de sponsoring, pour la plupart via des sociétés émiraties.

D'après les données de « Bloomberg », les Émirats ont investi plus de 30 milliards de livres sterling (36 milliards d'euros) dans des secteurs britanniques importants, notamment la défense, les sciences et la technologie, au cours des cinq dernières années, alors qu'un sommet entre les deux pays est prévu au mois d'octobre en cours.

En revanche, l'agence a indiqué que des responsables du gouvernement britannique éprouvent de la « frustration » face à la position des Émirats dans cette affaire, estimant que la partie émiratie était au courant des infractions commises par Manchester City pendant près d'une décennie, tout en insistant sur le fait de n'avoir commis aucune infraction.

La position émiratie intervient à la suite de déclarations polémiques du Premier ministre britannique Andy Burnham, dans lesquelles il a affirmé que l'éventuelle perte subie par les propriétaires de Manchester City, s'ils étaient contraints de céder le club en raison du scandale, serait « extrêmement préoccupante », avant de revenir sur sa position.

Un porte-parole du siège de la primature britannique à Downing Street a été contraint de publier un communiqué quelques heures plus tard, dans lequel il a affirmé que personne n'est au-dessus de la loi et que quiconque est reconnu responsable d'infractions devra assumer les conséquences de ses actes.

Manchester City avait annoncé, ce vendredi, le dépôt d'un appel officiel contre la décision relative aux infractions financières, dans un contexte de prévisions d'un verdict définitif dans cette affaire d'ici janvier prochain.