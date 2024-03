Manchester City – Arsenal : Pas de vainqueur entre Citizens et Gunners (0-0)

Manchester City affrontait Arsenal dimanche pour le compte de la 30e journée de Premier League. Score final, 0-0.

Manchester City et Arsenal étaient aux prises dimanche à l’occasion de la 30e journée de Premier League. Dans ce choc au sommet du championnat anglais, les Citizens et les Gunners vont se séparer sur un score nul qui fait les affaires des Liverpool.

Un premier acte sans éclair

Le match démarrait avec Manchester City qui essayait d’imposer un rythme mais Arsenal répondait à la hauteur de l’événement. La première occasion venait d’ailleurs des Gunners avec Gabriel Jesus qui écrasait un peu trop sa frappe et manquait le cadre (7e). Les Citizens récupéraient par la suite le cuir et insistaient sur le camp des visiteurs mais la solution ne venait toujours pas.

Dominés, les Gunners s’offraient une nouvelle occasion toujours avec Gabriel Jesus qui manquait encore une fois, le cadre (31e). Muet depuis le début de la rencontre, Erling Haaland s’illustrait enfin avec une tête qui passait près des buts de David Raya (37e). Avec très peu d’occasions des deux côtés, Citizens et Gunners rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Man City et Arsenal en manque de réalisme

Au retour des vestiaires, Manchester City et Arsenal repartaient sur les mêmes bases avec des occasions de part et d’autre. C’est Matteo Kovacic qui s’illustrait en premier avec une frappe lointaine qui fuyait encore le cadre (47e). Ensuite, c’était au tour de Gabriel Jesus de se montrer encore une fois mais le Brésilien était trop court pour reprendre le centre de Bukayo Saka (52e). Le match devenait intense mais les deux équipes jouaient à la prudence et ne prenaient pas de grands risques.

Par contre, ce sont les Citizens qui se procuraient plus d’occasions dans les dernières minutes sans pour autant trouver la faille. Illustration avec cette tentative de Jérémy Doku qui passait encore hors-cadre (77e). Les Gunners rétorquaient également mais comme tous les autres, Gabriel Martinelli n’aura pas de réussite sur sa tentative (80e). La rencontre s’emballait dans les dix dernières minutes du temps réglementaire avec les deux équipes qui se rendaient coup pour coup mais aucune ne trouvait la faille. Ce match nul n’arrange ni Manchester City (3e, 64pts), ni Arsenal (2e, 65pts) qui manquaient tous les deux de prendre une option sur le titre. Par contre, le résultat profite à Liverpool (1er, 67pts) qui est désormais le seul leader de Premier League.