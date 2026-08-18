Manchester City - AFC Bournemouth, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Manchester City - AFC Bournemouth : détails du match

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City et l'AFC Bournemouth donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

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Ouverture de la Premier League à Manchester

Manchester City lance sa campagne de Premier League 2026/27 à domicile en recevant l'AFC Bournemouth à l'Etihad Stadium. Après un après-midi compliqué lors du Community Shield, City cherchera à imposer immédiatement son autorité devant son public et à donner un ton énergique à cette nouvelle saison de championnat. Pour Bournemouth, un déplacement à Manchester lors de la 1re journée constitue un premier test très exigeant face à une opposition de haut niveau.

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La remise à zéro des Cityzens : effacer la déception du Community Shield

L'équipe d'Enzo Maresca aborde cette ouverture de la Premier League en quête d'une réaction rapide après sa défaite 3-0 contre Arsenal dans le FA Community Shield au Principality Stadium de Cardiff, le 16 août. Malgré des séquences de possession maîtrisées, des largesses défensives précoces et des occasions manquées se sont révélées coûteuses, alors que les buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Ødegaard ont scellé le résultat pour Arsenal. Avec des joueurs clés comme Erling Haaland, Phil Foden et les nouvelles recrues qui cherchent à trouver rapidement des automatismes, City veut retrouver du tranchant dans les deux surfaces à domicile.

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Le défi des Cherries pour faire tomber City

L'AFC Bournemouth se rend à l'Etihad Stadium avec l'intention de contrarier le dispositif de City grâce à une organisation défensive resserrée et des contre-attaques rapides. Les Cherries ont montré en fin de saison dernière leur capacité à pousser les grandes équipes dans leurs retranchements, en accrochant City sur un spectaculaire match nul 1-1 au Vitality Stadium en mai 2026 grâce à un but d'Eli Junior Kroupi, avant l'égalisation tardive d'Erling Haaland dans le temps additionnel. Bournemouth s'appuiera fortement sur cette résilience pour tenter de briser la structure de pressing de City lors de cette journée d'ouverture.

Historique des confrontations directes : un bilan dominant malgré des duels récemment serrés

Historiquement, Manchester City a exercé une domination écrasante dans cette affiche, avec une série d'invincibilité lors de ses confrontations de Premier League contre Bournemouth. Cependant, les rencontres récentes ont été plus serrées ; en plus du match nul 1-1 en championnat en mai 2026, City a difficilement pris le dessus sur les Cherries 2-1 en quart de finale de FA Cup au début de l'année 2025. City cherchera à maintenir son niveau de performance très élevé à domicile, tandis que Bournemouth tentera de décrocher une première victoire historique en Premier League à l'Etihad.

Compositions probables

Manchester City : Gianluigi Donnarumma ; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol ; Elliot Anderson, Mateo Kovačić ; Antoine Semenyo, Phil Foden, Jérémy Doku ; Erling Haaland

AFC Bournemouth : Đorđe Petrović ; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert ; Tyler Adams, Alex Scott ; Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier ; Evanilson

Actualités des équipes et effectifs

Manchester City aborde ce match avec un nombre important d'absents. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku et Matheus Nunes sont tous annoncés indisponibles. Maresca n'a pas encore de composition probable confirmée à ce stade, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Bournemouth a une liste encore plus longue de joueurs indisponibles pour Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams et Julian Araujo sont tous sur la touche en raison de blessures. Ryan Christie est également absent, car suspendu. Comme pour City, aucun onze de départ prévisionnel n'a été confirmé avant le match.

Forme

Les cinq derniers résultats de Manchester City offrent un tableau contrasté. Le club a remporté deux de ses matches amicaux de pré-saison, en battant l'Atletico Madrid 3-1 puis les K-League All Stars 3-1 en tournée. En dehors d'un match nul contre l'Inter et d'une défaite lors de son dernier match de préparation, le résultat le plus marquant est venu dimanche, quand Arsenal l'a battu 3-0 dans le Community Shield. Son dernier match de championnat en compétition s'est soldé par une défaite 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa en mai.

Le bilan de pré-saison de Bournemouth montre trois victoires, un match nul et une défaite en cinq matches. Le résultat le plus marquant a été un écrasant 10-1 infligé à Genoa, même si la qualité de l'adversaire doit être appréciée en conséquence. Bournemouth a également gagné 5-2 sur le terrain d'Augsburg et 4-1 contre St. Pauli avant de faire match nul 2-2 avec le Real Betis puis de s'incliner 2-1 face à Mainz 05 plus récemment. L'équipe de Rose a marqué 20 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé huit.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s'est terminée sur un score de 1-1 au Vitality Stadium en mai 2026, un match de Premier League qui a privé City d'une victoire tranquille à l'extérieur. Avant cela, City avait remporté trois des quatre confrontations précédentes, dont un succès 3-1 à domicile en novembre 2025 et une victoire 3-1 à l'Etihad en mai 2025. La seule victoire de Bournemouth lors des cinq dernières confrontations directes remonte à un succès 2-1 à domicile en championnat en novembre 2024.