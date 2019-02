Manchester City achète Sichuan Jiuniu, club de troisième division chinoise

Le "City Football Group" a acheté un nouveau club cette fois-ci en Chine, après notamment Melbourne City ou New York City FC.

Manchester City s'est implanté en Chine, avec l'acquisition du club de Sichuan Jiuniu par le "City Football Group" (CFG). Le groupe a donc acheté le club basé à Chengdu, dans le cadre d'un achat commun impliquant également China Sports Capital et l'entreprise de robotique UBTECH.

Le directeur général Ferran Soriano a déclaré ce mercredi : "Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre excitant dans la croissance de City Football Group. La Chine est un marché de football extrêmement important, sur lequel nous nous concentrons depuis quelque temps."

"Nous croyons fortement au futur du football en Chine. Nous prenons un engagement de long terme pour faire grandir et développer le Sichuan Jiuniu FC et nourrir le talent footballistique chinois. Ces objectifs sont également importants. Notre préoccupation immédiate sera de renforcer notre performance footballistique, en utilisant toute notre expérience et notre savoir-faire, de forger une relation forte avec nos fans, et de construire une forte présence dans la communauté."

Sichuan Jiuniu devient le septième club à rejoindre le conglomérat de CFG. En plus du champion d'Angleterre en titre, on retrouve Melbourne City, New York City et l'Atletico Torque d'Uruguay, alors que le groupe a également investi à Gérone et Yokohama F. Marinos.

China Sports Capital détient des actions dans le groupe depuis 2015, alors que UBTECH est un partenaire commercial depuis 2016.

Côté terrain, le Manchester City de Pep Guardiola prépare son huitième de finale aller à Shalke 04, ce mercredi soir. Une compétition pour laquelle les Citizens font partie des favoris à la victoire finale. Les Skyblues sont toujours en course sur les quatre tableaux, eux qui disputeront la finale de la League Cup ce dimanche, contre Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Ils disputeront également les quarts de finale de la Cup contre Swansea, après leur victoire le week-end dernier contre Newport (4-1).

Kevin De Bruyne a pourtant affirmé que l'équipe se concentrait uniquement sur le fait de gagner des matches, sans penser à un éventuel quadruplé. "Je ne pense pas que l'objectif soit de gagner les quatre compétitions ; l'objectif est de gagner chaque match et, plus vous avancez, plus vous voulez gagner le match suivant. Ce dimanche nous pouvons gagner une compétition mais on ne peut pas dire qu'on va en gagner quatre."

"Nous sommes contents d'où nous sommes, nous voulons aller en quarts de finale [de Ligue des champions] et nous rapprocher de la victoire finale. Mais réussir à gagner les quatre est presque impossible."