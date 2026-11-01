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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Manchester City a-t-il été lésé ? L'ancien président de la commission des arbitres n'en revient pas

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League
L. Vuskovic
C. Pawson
Angleterre
Croatie

Un bras tendu et une décision qui fait polémique

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Keith Hackett, ancien président de l'organisme des arbitres professionnels en Angleterre (PGMOL) et ancien arbitre international, a affirmé que Manchester City méritait un penalty lors de sa défaite face à Brighton sur le score d'un but à zéro, en Premier League.

La rencontre, disputée samedi au stade de l'Etihad, a vu les joueurs de Manchester City réclamer à plusieurs reprises des penalties durant la première mi-temps, mais l'arbitre Craig Pawson n'a sifflé aucune faute, tandis que l'arbitre assistant vidéo John Brooks a validé ses décisions.

L'action la plus marquante est survenue quelques minutes avant la fin de la première période, lorsque le ballon a heurté le bras de Luka Vušković, défenseur de Brighton, à l'intérieur de la surface de réparation, après que Diego Gómez eut dévié le ballon de la tête en direction de son bras tendu.

La décision a provoqué la contestation des joueurs de Manchester City, mais Pawson n'a pas accordé de penalty, et l'arbitre vidéo ne lui a pas demandé de revoir l'action.

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Un penalty évident

Hackett a commenté l'incident dans des déclarations au site Football Insider, laissant entendre son incrédulité face à la décision : « Incroyable, le joueur avait suffisamment de temps pour retirer son bras tendu, qui agrandissait clairement le volume de son corps. »

L'ancien arbitre anglais a ajouté : « C'est une main délibérée, et un penalty aurait dû être accordé. »

Brighton avait ouvert le score à la 11e minute par l'intermédiaire de Yasin Ayari, après que le ballon est parvenu à Maxim De Cuyper, ce dernier l'envoyant au fond des filets.

Manchester City a tenté de revenir au score et a cadré 21 ballons, mais le gardien de Brighton Bart Verbruggen a brillé et a repoussé sept tentatives, empêchant également (1,74) buts attendus.

Cet épisode intervient une semaine après la défaite de Manchester City face à Aston Villa, le club encaissant ainsi sa deuxième défaite consécutive en Premier League.

Le rapport a souligné que Manchester City avait de son côté bénéficié d'une erreur d'arbitrage en septembre dernier, lorsque l'assistance vidéo avait permis d'accorder le but décisif d'Erling Haaland lors de la victoire contre Manchester United à Old Trafford.

Il a estimé que l'erreur subie par le club face à Brighton pourrait être perçue comme une situation inverse de ce qui s'était produit lors de la confrontation face à United, mais il a insisté dans le même temps sur le fait que cela ne justifie pas l'incapacité de Manchester City à marquer, après avoir encaissé un but précoce et gaspillé de nombreuses occasions.

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