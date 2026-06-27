Manchester City a officialisé la signature d’un nouveau contrat

Manchester City a finalisé le recrutement de l’ailier français Mathis Détourbet, en provenance de Troyes, pour un montant de 25 millions d’euros. Le joueur, âgé de 19 ans, sera immédiatement prêté à Monaco avec une option d’achat, une opération qui illustre la stratégie de développement des jeunes talents du City Football Group.

Le club de Troyes, fraîchement promu en Ligue 1 et appartenant au groupe City, a officialisé ce samedi le départ de son attaquant de 19 ans vers l’Angleterre, mettant fin aux spéculations qui entourent l’avenir du joueur depuis la mi-mai.

Ditorbet a été l’un des artisans majeurs de la saison exceptionnelle de Troyes, couronnée par le titre de champion de Ligue 2 et la remontée en Ligue 1. Le jeune ailier a en effet contribué à ce succès en inscrivant 3 buts et en délivrant 6 passes décisives au cours du championnat.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie habituelle du groupe City, qui consiste à faire circuler ses joueurs entre ses clubs internationaux : Ditorbit quittera donc Troyes pour Manchester City avant d’être immédiatement prêté à Monaco afin d’acquérir davantage d’expérience en Ligue 1.

Ce prêt à Monaco lui offrira l’occasion de se mettre en évidence au plus haut niveau, tandis que le club émirati statuera sur son avenir en fonction de ses performances lors de la saison à venir.