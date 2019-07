Manchester City - À bout de souffle, Kevin De Bruyne avait besoin de repos

Le milieu de terrain international belge s'est déclaré épuisé par ses deux dernières saisons, affirmant avoir eu besoin de beaucoup de repos cet été.

Jouissant d'une qualité de passe de très haute volée, Kevin De Bruyne, Champion d' avec la saison dernière, est un artiste qui se dépense sans compter sur les terrains chaque week-end. En effet, il n'est pas rare de voir l'international belge terminer les rencontres non sans avoir les joues toutes rouges, signe de son engagement de tous les instants pour l'emporter.

Mais forcément, quand on joue dans un club comme Manchester City, le nombre de rencontres à jouer par saison est plus important que la moyenne, et la débauche d'énergie va de paire. De là à supposer que les blessures récurrentes du Belge sont liées à une trop grande utilisation, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, mais force est de constater que Kevin De Bruyne avait besoin de repos cet été.

"Je voulais juste être à l’écart du football"

En effet, le principal intéressé s'est offert trois semaines de congés cet été, un an après avoir joué un rôle vital avec les Diables Rouges pour atteindre les demi-finales de la 2018. Impressionnant lors de la tournée de pré-saison de Man City en Asie, l'ancien joueur de a expliqué que son retour en forme coïncidait avec un repos bien mérité, passé aux côtés de ses proches.

"J’ai couru la première semaine après l’équipe nationale et puis je n’ai rien fait pendant trois semaines. Je voulais juste être absent. De toute façon, je cours beaucoup avec les enfants, alors je consomme beaucoup d’énergie, mais je voulais juste être à l’écart du football. Je joue depuis deux ans de suite. Je voulais juste m'amuser un peu. J'ai fait des voyages avec ma famille et mes amis. Je savais que j’avais assez de temps pour me préparer pour la saison, c’est ce que j’ai décidé de faire", a-t-il déclaré à la presse après le dernier match amical de City au .

"Physiquement, ça peut toujours aller, mais je pense que c’est plus mental. C’est difficile d’être à fond deux années consécutives et de ne pas avoir une pause adéquate. C'est ce qui s'est passé ces deux dernières années", a poursuivi le milieu de terrain. Un repos qui s'imposait plus que jamais, donc, et qui ne sera pas de trop pour aborder la saison à venir, elle qui s'annonce de nouveau particulièrement mouvementée en .