Manchester City - 812 millions d'euros plus tard, toujours pas de Ligue des champions pour Guardiola

Manchester City et le coach espagnol ont dépensé des milles et des cents pour échouer de nouveau en C1.

L’élimination de signe un nouvel échec retentissant de l’équipe anglaise en compétition européenne. Le club des "Eastlands", cinquième plus gros budget de la Champions League, a de nouveau été prématurément exclu du chemin menant à la grande finale de la compétition reine.

Bien que Pep Guardiola ait assuré mardi qu'il n'avait "pas signé à City pour remporter la ", le fait est que l'entraîneur n'a pas su tirer le maximum des potentialités de son équipe en compétition continentale.

Au cours des trois saisons où il a été sur le banc Citizien, le club a dépensé 608 millions d'euros en transferts divers et variés. Le résultat été deux éliminations en quarts de champions et une en 8es. Des résultats bien loin des objectifs fixés au début de chaque saison.

Le chiffre total des dépenses de Pep monte à 812 millions d'euros, si l'on compte son passage tout aussi infructueux au , où il n'a pas non plus pu remporter le titre de champion d'Europe avec déjà six longues saisons de sécheresse.

Lors de sa première saison à Manchester City, l'investissement culminait à 213 millions d'euros. Des joueurs comme John Stones, Gabriel Jesus ou Gündogan sont arrivés.S'en est suivie une élimination au deuxième tour par . L'année suivante, un record de transferts a été atteint avec 317,5 millions d'euros dépensés.

Les dirigeants de City ont embauché des joueurs comme Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Laporte, Danilo ... Malgré leures recrues aussi nombreuses qu'onéreuses, avait été leur bourreau en quarts de finale. Cette saison, le budget des transferts a été considérablement réduit, stagnant à 77 millions d'euros. Riyad Mahrez ayant été la signature la plus chère de City à 67 millions.

Et City a de nouveau chuté en quarts de finale. Cette fois aux mains de . Le propriétaire du club multimillionnaire, Mansour bin Zayed Al-Nahyan, doit désormais revoir son approche. Ce qui est clair, c’est qu'il ne semble pas s'agir uniquement uniquement et exclusivement d'une question d’argent. Depuis que le cheikh a acheté le club en 2008, il a alloué 1 660 000 millions d'euros au recrutement de joueurs de haut niveau.Et les résultats n'ont pas été à la hauteur des (immenses) attentes.

En grande partie parce que le club n'a pas réussi à gérer cet argent efficacement et a payé à certains joueurs des montants supérieurs au prix du marché. Pendant ce temps, des dizaines de joueurs et trois entraîneurs appartenant à des styles différents ont défilé. Aucun n'a réussi à conquérir des trophées au-delà des frontières du Royaume-Uni.

En , Pep Guardiola a eu la malchance d'arriver à Munich alors que l'équipe venait de remporter la Champions League sous les ordres du vétéran Jupp Heynckes. Même si des joueurs tels que Götze, Thiago Alcántara, Arturo Vidal, Benatia et Douglas Costa sont arrivés pour renforcer un groupe déjà très fourni qualitativement. Au total, le budget destiné à renforcer l'équipe au cours de son séjour en Allemagne s'élevait à 204,40 millions d'euros. Et si, au Bayern, Guardiola a atteint trois demi-finales consécutives, il n'a jamais pu soulever le Graal continental depuis qu'il a quitté Barcelone.