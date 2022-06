Management, goût pour la performance, force de travail… plongée dans la méthode Luis Campos (2/2)

Après deux expériences réussies en France, le Portugais arrive au PSG avec ses méthodes dans différents domaines liés au secteur sportif. Goal a interrogé ceux qui le connaissent pour décrypter son mode de fonctionnement.

Luis Campos n’a pas attendu d’être officialisé pour se mettre au travail. Nommé officiellement conseiller sportif du PSG depuis vendredi dernier, le Portugais (57 ans) s’active déjà en coulisses depuis plusieurs semaines pour mener à bien ses premiers travaux parisiens. Outre le chantier très médiatique de l’arrivée (en bonne voie) de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, l’ancien dirigeant de Lille et Monaco s’active évidemment sur le mercato et sur des aspects peu palpables du grand public, liés à la performance. Avec une méthodologie et des principes identiques en fonction des clubs dans lesquels il passe. Et un mot qui le caractérise et revient dans la bouche des proches et connaissances que nous avons interrogés : « l’exigence ». Dans ce second épisode, Goal décrypte la force de travail de Luis Campos et ses méthodes pour optimiser la performance.





A LA RECHERCHE DE LA PERFORMANCE

Le grand public connaît surtout cette fonction de recruteur. Peu le reste. « Le scouting c’est 20% de son travail, le reste de son travail est dédié à tout ce qui pourra améliorer la performance », souligne un proche. Cela ne signifie pas pour autant que Campos décide de tout, tout seul. Au contraire, l’homme est à l’écoute de son coach mais aussi des différents services du club qui peuvent avoir un impact sur le sportif.

De ces échanges, le nouveau conseiller sportif du PSG tire souvent des conclusions afin d’optimiser la performance. Dans le Nord, des chambres avaient été mises en place à Luchin pour que les joueurs puissent y dormir à la demande de Marcelo Bielsa. L’année suivante, il mettait en place la CAJ (Cellule d’Appui aux Joueurs) composée de 4 personnes disponibles 24h/24 pour les joueurs et leur famille afin de faciliter leur intégration et de se concentrer uniquement sur le football.

Et même quand tout va bien, le Portugais remet en cause son système, son organisation et trouve les moyens de faire mieux. A Lille, alors que le club venait de terminer deuxième de L1, il avait amené de nombreux changements : un coordinateur sportif avait été embauché et la cellule médicale optimisée.

« L’année où nous sommes champions, le calendrier est chargé et donc différent à cause de la Covid. Cela a engendré un certain nombre de problématiques au niveau de la gestion physique des joueurs et on a anticipé en amont avec la création d’une cellule haute performance, confie un témoin de l’époque qui souligne l’importance des moyens techniques et humains déployés. Résultat : on a eu très peu de blessures, très peu de cas de Covid parce qu’on a fait un travail de prévention, de récupération et qu’on avait les moyens humains. Il y a aussi eu un travail pour maximiser le temps de récupération sur les voyages. En fait, tout une somme de détails qui amène des résultats. »

Campos est un maniaque, un obsessionnel, qui aime que tout soit fait à la virgule prêt et que tout le monde soit aussi investi que lui. Certains diront qu’il souhaite tout contrôler, d’autres précisent que sa volonté et que l’organisation mise en place soit respectée. « Pour lui, le diable se cache dans les détails », précise un connaisseur. La communication, le marketing peuvent aussi être ses secteurs d’intervention. Chez les Dogues, l’année du titre, « ne serait-ce que pour faire la photo officielle, ça a été compliqué, se souvient un membre du club. Comme il y avait beaucoup de matchs, il ne fallait pas perturber le groupe. Il n’autorisera pas non plus des activations marketing à n’importe quel moment. »

Au PSG, tout le monde devrait rapidement percevoir le changement. Partout, où il est passé, Luis Campos a pris l’habitude en début de saison de réunir tous les services liés de près ou de loin à la performance, en compagnie des joueurs. « Devant tout le monde, il présente la personne en charge du médical, celle de la communication, les membres du staff et autres, explique-t-on dans son entourage. Comme ça tout est clair pour les sportifs qui peuvent identifier toutes les personnes qui vont les aider dans leur performance ».

UN BOURREAU DE TRAVAIL EXIGEANT ET DISCRET

Un dîner en tête avec Luis Campos ? Ceux qui ont l’opportunité de partager un repas avec lui ont fini seul, pendant que le nouveau conseiller sportif du PSG enchaîne les coups de fil et finit par manger froid. Son téléphone sonne toute la journée et il y répond (pas tout le temps) très tôt le matin jusqu’à tard le soir. Facile, quand on ne dort que 4 heures par nuit. « Quand il est dans une mission il n’y a pas d’heure, le WhatsApp est tout le temps allumé de 7h à 2h du matin », raconte un de ceux qui est seul à table.

A 57 ans, le Portugais est toujours à fond, tente de répondre à toutes les personnes qui le sollicitent afin d’obtenir un maximum d’informations sur les joueurs et leur entourage. Depuis son arrivée à Paris, il jongle entre les négociations pour la venue de Vitinha et de Renato Sanches, prend des rendez-vous pour signifier à certains éléments parisiens qu’ils feraient mieux de trouver une porte de sortie.

Sans oublier des prises de contact avec des entourages pour faire part de l’intérêt du PSG. Si pour le moment, peu de noms ont filtré ou apparaissent seulement lorsque les deals semblent avancés, c’est aussi parce que Luis Campos est un homme discret. Depuis trois semaines qu’il travaille activement pour le PSG, aucune photo de lui n’est apparue et les informations sur ses déplacements sont souvent inexactes.

Cette force de travail n’est pas uniquement mise à profit durant le mercato. Elle doit être ressentie dans l’organisation mise en place et lorsqu’il est présent au club. « Il est exigeant sur l’investissement quotidien des joueurs, sur leur intensité de travail, leur discipline, leur travail en dehors parce qu’il essaie de montrer l’exemple par son investissement. Il est le moteur de l’organisation », décrypte un collaborateur, qui ajoute. « Quand tu veux travailler avec lui, il te prévient : ‘’être à mes côtés ce n’est pas facile…’’ »