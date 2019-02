Man Utd - Ryan Giggs : "Nous déconnons depuis trop longtemps"

Suiveur inconditionnel de Manchester United, Ryan Giggs a apporté son soutien à l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche, conquis par ses débuts.

Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (0-2) en marge de huitième de finale aller de Ligue des Champions, Manchester United est quelque peu redescendu de son petit nuage mardi soir. Un atterrissage pas forcément facile à gérer, qui pourrait s'accompagner d'une période un peu plus compliquée à traverser pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, arrivé en remplacement de José Mourinho, comme c'est souvent le cas lorsqu'une longue série prend subitement fin.

Certes à créditer d'une remontée significative au classement en Premier League, la formation mancunienne s'est avérée incapable de rivaliser avec l'une des meilleures équipes du continent, et ce alors qu'elle disposait pourtant de toutes ses forces vives, contrairement à son adversaire, pour sa part privé de Neymar, Edinson Cavani ou encore de Thomas Meunier. De ce fait, certaines voix se sont élevées Outre-Manche ces derniers jours, s'interrogeant sur la réelle qualité de l'entraîneur norvégien et pointant du doigt le fait que ce dernier manque encore d'expérience au plus haut niveau au poste d'entraîneur.

"Nous déconnons depuis trop longtemps", s'insurge Ryan Giggs

Néanmoins, pour Ryan Giggs, légende du club, il faut cesser la valse des entraîneurs débutée depuis la retraite d'un certain Sir Alex Ferguson, et profiter de l'opportunité de compter sur un technicien attaché au club.

"Nous déconnons depuis trop longtemps. Quand vous avez quelqu'un qui connaît le club, qui est tactiquement intelligent, qui a clairement les joueurs et les supporters de son côté, cela vous donne beaucoup d'enthousiasme. Il y aura des obstacles sur sa route mais beaucoup de supporters imaginent ce qu'il pourrait faire avec l'argent qui a été dépensé lors des dernières années", a ainsi assuré le sélectionneur du Pays de Galles au Guardian, ce lundi.

Toutefois, si le mariage fonctionne bien depuis son arrivée, Manchester United devra s'acquitter d'un montant estimé entre 8 et 10 millions d'euros auprès du club de Molde, avec lequel il se trouve toujours sous contrat, pour s'attacher définitivement les services d'Ole Gunnar Solskjaer.