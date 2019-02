MAN UTD-PSG : Les compositions officielles de deux équipes

Privé de Neymar et de Cavani, le PSG se présente dans un 4-3-3 avec Mbappé en pointe, tandis que Martial et Pogba sont titulaires côté Red Devils.

L'heure du premier acte tant attendu entre Manchester United et le Paris Saint-Germain approche, et on connaît désormais les compositions des deux équipes qui s'affronteront ce mardi soir à Old Trafford pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le PSG en 4-3-3 avec Kylian Mbappé en pointe

De son côté, le Champion de France aligne un 4-3-3 marqué par la présence de son jeune prodige Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque, soutenu sur le front de l'attaque par Angel Di Maria et Dani Alves. Un trio d'attaque innovant, ayant pour but de compenser les absences du Brésilien Neymar et de l'Uruguayen Edinson Cavani, tous deux forfaits pour cette affiche de gala entre l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjær et celle de Thomas Tuchel. Au milieu de terrain, Marco Verratti est quant à lui aligné aux côtés de Marquinhos et Julian Draxler, tandis que Presnel Kimpembe est titulaire dans l'axe de la défense aux côtés du capitaine Thiago Silva.

Anthony Martial et Paul Pogba titulaires en face

En face, les locaux se présenteront avec une équipe au complet, marquée par la présence des deux français Anthony Martial et Paul Pogba, particulièrement en forme ces dernières semaines. Si les deux internationaux tricolores constitueront les principales menaces pour le PSG, Jesse Lingard et Marcus Rashford devront eux aussi être surveillés de près, tandis que le Belge Romelu Lukaku débutera lui la rencontre sur le banc des remplaçants. Une composition sous le signe de la vitesse alignée par les Red Devils, qui devrait à coup sûr faire passer quelques sueurs froides à l'arrière garde francilienne. Coup d'envoi à 21h00.