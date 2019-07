MAN UTD - Nemanja Matic craint un manque d'expérience

Le milieu de terrain des Red Devils croit en ses jeunes coéquipiers, mais demande aux supporters de faire preuve de patience cette saison.

Histoire du club oblige, nourrira de grandes ambitions la saison prochaine dans le championnat anglais. Néanmoins, peinant à retrouver son lustre d'antan et barré par le niveau de jeu impressionnant du rival de City, force est de constater que le titre de Champion apparaît difficilement à la portée des hommes d'Ole Gunnar Solskjær. Et Nemanja Matic, l'un des cadres du vestiaire, en a bien conscience.

En effet, l’international serbe, qui a déjà remporté le titre de avec en 2015 et 2017, estime que le manque d"expérience au sein de l'effectif mancunien risque de lui faire défaut, et ce malgré une qualité indéniable.

"Dans cette équipe, nous avons de la qualité et aucune expérience"

"La qualité et l'expérience vous apportent le titre", a déclaré le milieu de terrain, âgé de 30 ans, aux médias. "Dans cette équipe, nous avons de la qualité et aucune expérience (...) Nous avons cinq ou six très bons joueurs, mais ils sont encore jeunes, comme Marcus Rashford et Anthony Martial. Ils ont démontré leur qualité sur le terrain, mais ils sont trop jeunes pour diriger l'équipe, bien sûr", a ensuite regretté Nemanja Matic.

"Manchester United a un projet et sait ce qu’il attend de ses joueurs à potentiel. Mais vous devez leur donner du temps car, à 17 ans, vous ne pouvez pas jouer de la même façon que lorsque vous avez 26 ou 27 ans. Le football veut toujours des résultats, mais les supporters doivent faire preuve de patience pour pouvoir les laisser s'améliorer. Dans le futur, je suis sûr que ces joueurs ramèneront United à leur place", a ajouté le Serbe.

Il est vrai que la jeunesse de l'effectif des Red Devils n'inspire pas à la confiance pour la saison prochaine, d'autant qu'aucun renfort de poids n'est venu s'ajouter ces dernières semaines. Au contraire, l'expérience du plus haut niveau des joueurs de , elle, a de quoi interpeller.