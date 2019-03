Man Utd confirme qu'un supporter a été poignardé à Paris après la victoire en Ligue des champions

Le supporter aurait été attaqué par un chauffeur de taxi après la victoire des Red Devils sur le PSG.

Manchester United a publié un communiqué confirmant que l'un de ses supporters avait été poignardé à Paris à l'issue du 8èmes de finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir.



Sky Sports News rapporte que le chauffeur de taxi aurait poignardé le supporter dans la poitrine à la suite d'une attaque contre un groupe de supporters qui chantaient pour célébrer la victoire 3 à 1 sur le PSG.



Selon cette source, le chauffeur de taxi s'est arrêté et a menacé une passagère avec un couteau. Un homme âgé de 44 ans est intervenu pour la protéger, avant que le chauffeur ne se retourne pour le poignarder au niveau de la poitrine.



Selon Sky Sports News, le supporteur est resté allongé sur le trottoir en luttant pour sa vie avant qu'une voiture ne passe et il a été emmené à l'hôpital.



Il a depuis subi une opération chirurgicale d'urgence à l'hôpital européen Georges-Pompidou jeudi après-midi.



Et United a maintenant exprimé son choc devant l'incident et a transmis ses vœux de bonheur au supporter. "Nous avons été choqués d'apprendre cet incident avec l'un de nos fans qui a été poignardé à Paris pour le match de la Champions League.



"Tout le monde au club lui souhaite bonne chance pendant son rétablissement."



Les supporters de United dans la capitale française étaient en liesse après avoir vu leur équipe produire un retour miraculeux pour éliminer le PSG (1-3).



Ils vont maintenant attendre le tirage au sort des quarts de finale, qui aura lieu à Nyon le 15 mars, rejoignant Ajax, Porto et Tottenham au sein des quatre équipes qui ont déjà assuré leur qualification pour la suite de la compétition.



Le prochain match pour United est une rencontre contre Arsenal en Premier League dimanche, alors que les Red Devils ont actuellement un point d'avance sur les hommes d'Unai Emery à la quatrième place du classement.