MAN UTD - Ander Herrera : "Ils n’étaient pas meilleurs que nous"

Mardi soir, le PSG s'est logiquement imposé sur la pelouse de Manchester United (0-2). Une défaite pas forcément méritée, selon le milieu mancunien.

Galvanisés par leur forme impressionnante en Premier League, marquée par une série de victoires surprenante depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjær en remplacement de José Mourinho, les Mancuniens espéraient marquer le coup face au Paris Saint-Germain, mardi soir, en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Néanmoins, Manchester United n'a jamais semblé en mesure d'inquiéter les protégés de Thomas Tuchel, et s'est logiquement incliné face à ses supporters (0-2). Un revers à priori mérité, tant les Parisiens ont su élever l'intensité au retour des vestiaires, faisant passer des frissons dans l'arrière garde des locaux.

"C’est ça, le football, et on doit apprendre de ce match"

Toutefois, il semblerait que le milieu de terrain Ander Herrera ne partage pas vraiment cette lecture des faits, lui qui, dans des propos rapportés par RMC Sport, a estimé que les parisiens n'avaient pas été supérieurs sur la pelouse d'Old Trafford, pointant tout de même du doigt un pressing défaillant.

"Le match a été serré jusqu’au premier but. Nous ne pouvons pas dire que nous étions la meilleure équipe, mais ils n’étaient pas meilleurs que nous non plus (...) Les Parisiens ne se sont pas créés d’occasions du coup d’envoi à la 60-65e minute. Leurs deux occasions étaient hors-jeu", a d'abord confié l'Espagnol.

"Après ça, ils ont pu jouer en contre avec leurs joueurs très rapides. Ils ont pu construire depuis derrière. Nous pressions assez bien, du coup après le but, ils ont pu trouver les failles qu’ils ne trouvaient pas en première période. C’est ça, le football, et on doit apprendre de ce match. On ne peut pas concéder de but sur coup de pied arrêté contre ce genre d’équipe, parce qu’après, tout devient beaucoup plus dur", a-t'il ajouté ensuite, presque résigné.

S'ils espèrent accéder aux quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes et donc renverser le PSG, Ander Herrera et ses partenaires devront considérablement hausser leur niveau de jeu du côté du Parc des Princes lors du match retour, d'autant qu'avec la suspension de Paul Pogba, expulsé en fin de rencontre, les solutions déjà manquantes au milieu de terrain devraient être encore amoindries.