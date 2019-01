Man United, Solskjaer mécontent de la prestation de son équipe

Malgré la qualification, le coach de Manchester United n'était pastotalement satisfait du match des siens contre Reading en FA Cup (2-0).

Pour son entrée en lice en Coupe d'Angleterre, Manchester United n'a pas failli à sa tâche ce samedi en prenant le dessus sur Reading. Grâce à des buts de Mata et de Lukaku, inscrits en première période, les Red Devils l'ont emporté 2-0. L'objectif a été assuré, mais le coach de l'équipe, Ole Gunnar Solskjaer, faisait la moue au coup de sifflet final.

L'entraineur norvégien a jugé la prestation des siens insuffisante, tout en reconnaissant qu'il y avait des circonstances atténuantes à cette partie sans relief. "La manière dont on a joué n'était pas la meilleure, a-t-il regretté. Après, j'ai aussi effectué neuf changements (par rapport au dernier match, ndlr). Donc, je leur ai un peu compliqué la tâche vu qu'ils n'étaient pas habitués à se produire ensemble. Et puis, on a réussi à marquer, et aussi à assurer notre passage au prochain tour".

L'article continue ci-dessous

Avec cette victoire, le sans-faute du technicien scandinave depuis qu'il a remplacé José Mourinho se poursuit. Il totalise six victoires en autant de matches, dont cinq en championnat. De quoi espérer que son intérim puisse se transformer en un mandat de longue durée à l'issue de la saison. C'est d'ailleurs son souhait personnel, et il ne s'en cache pas.

Lors de match face aux Royals, l'ouverture du score mancunienne est survenue à la suite d'une action confuse où une faute sur Juan Mata dans la surface n'a d'abord pas été signalée. Et, le recours à la VAR s'est fait de manière controversée. Questionné sur ce fait de jeu, Solskjaer a rétorqué : "pour moi, le pénalty était clair et évident. Je n'avais pas besoin de la VAR pour savoir que Mata a été déséquilibré".