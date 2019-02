Man United - Paul Pogba sévèrement critiqué après son carton rouge face au PSG

Le milieu de terrain champion du monde a été expulsé lors de la défaite de MU contre le PSG (0-2), compliquant encore plus la tâche des Mancuniens.

Paul Pogba a été vivement critiqué outre-manche après son expulsion, qui complique la tâche des Red Devils, qui devront remonter deux buts de retard sans leur meilleur joueur dans trois semaines au Parc des princes.

Paul Ince s'est notamment montré très déçu du match et de l'attitude du champion du monde, expulsé en fin de match. L'ex-international anglais estime que cette expulsion a peut-être fait perdre toute chance de renverser la situation aux Red Devils.

"Paul Pogba s'est vraiment laissé aller contre le PSG", a estimé l'ancien mancunien dans des propos relayés par Paddy Power. "Juste quand il se met les supporters dans la poche et qu'il fait tout comme on l'attend de lui, il se comporte comme ça. Je sais bien que c'est parce qu'il était frustré du match, mais c'est aussi parce que Marquinhos a été trop bon pour lui, il a fait un très bon travail."

"Le premier carton jaune était clairement un geste d'énervement - et le deuxième aurait pu lui valoir un rouge direct de toute façon. Je dirais que d'autres équipes vont prendre des notes, sachant qu'elles aussi peuvent faire sortir Pogba de son match. Et avec ça, il ne participera pas au match retour. C'est un comportement stupide. Il a été très fort sous Ole [Gunnar Solskjaer], et cette perte est plus que décevante."

Pogba, qui ne sera pas du voyage à Paris, aura tout de même vite l'occasion de se racheter. Les hommes de Solskjaer, battus face à Paris pour la première fois depuis l'arrivée du Norvégien, seront opposés à Chelsea pour le cinquième tour de la FA Cup, ce lundi. Ils recevront ensuite Liverpool à Old Trafford lors de leur prochaine rencontre de Premier League, avec l'opportunité de conforter leur place dans le quatuor de tête du championnat et d'infliger une défaite à un rival en course pour le titre.