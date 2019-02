Man United - Overmars : "Alexis pourrait retouner à Arsenal"

Marc Overmars questionne la décision de l'international chilien de rejoindre MU, en difficulté depuis qu'il a quitté l'Emirates pour Old Trafford.

Alexis Sanchez "pourrait retourner à Arsenal", clame l'ancienne star des Gunners Marc Overmars, alors que le niveau de jeu du Chilien interroge depuis qu'il évolue sous le maillot de Manchester United. Le joueur de 30 ans a quitté l'Emirates en janvier dernier, alors que son contrat était sur le point d'expirer.

Les deux clubs s'étaient alors mis d'accord sur un échange entre Sanchez et le Mancunien Henrikh Mkhitaryan. Aucun des deux clubs ne semble aujourd'hui avoir été gagnant, tant les deux joueurs peinent à évoluer à leur niveau.

Sanchez n'a inscrit que 5 buts en 37 matches depuis son arrivée à Old Trafford et les débats affluent autour du joueur, qui bénéficie d'un contrat particulièrement lucratif.

Overmars, qui a passé trois ans à Arsenal entre 1997 et 2000, croit que le Sud-Américain regrette son départ de Londres, comme il le dit à ADN Deportes : "J'ai un grand respect pour Alexis parce qu'il a très bien réussi à Arsenal, je ne sais pas si c'était une bonne décision de partir." Alexis Sanchez a marqué 80 fois en 166 sorties sous le maillot des Gunners, des statistiques qui n'ont rien à voir avec celles qui sont les siennes actuellement à Manchester.

Les rumeurs de départ se font plus nombreuses, alors qu'il ne parvient toujours pas à s'imposer. Pour Overmars, un retour dans un club qu'il connaît est tout à fait possible. "Après Alexis, Arsenal a essayé de trouver un autre joueur comme ça mais cela n'est pas donné donc il pourrait revenir." Sanchez a signé un contrat de quatre ans et demi lors de son arrivée à Old Trafford, s'engageant jusqu'en juin 2022.