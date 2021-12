L'épuisant calendrier hivernal démarre officiellement ce week-end en Premier League. C'est la période de l'année que les entraîneurs détestent mais que les supporters adorent, lorsque les matches se succèdent à un rythme effréné et qu'il est facile de s’écrouler championnat.

Lorsque la trêve prendra place le 2 janvier, 21 journées de Premier League auront été disputées. Avec peut-être un classement bouleversé.

Le haut du classement est la partie la plus intéressante : Manchester City, Liverpool et Chelsea ne sont séparés que par deux points et la lutte pour le titre est aujourd’hui indécise.

A partir de ce week-end, les trois équipes vont jouer six matches de Premier League en l'espace de 23 jours, sachant que Chelsea et Liverpool ont également un quart de finale de League Cup ce mois-ci.

Ce calendrier chargé pourrait exposer les faiblesses des trois prétendants. Dans cette optique, voici un aperçu des points faibles respectifs de ces trois équipes.

Manchester City

Le principal problème de Pep Guardiola est l’absence d’un pur numéro 9. Même si City est en tête du championnat, le turn-over incessant à ce poste ne plaide pas en faveur des Citizens.

City est d’ailleurs le club qui a marqué le moins de buts parmi les trois prétendants au titre, 32 en 15 matches, ce qui représente sa plus faible moyenne de buts par match (2,1) depuis les débuts de Guardiola en 2016-2017. Cette saison-là, City avait terminé à la troisième place.

Cinq de leurs victoires cette saison ont été remportées par un seul but, dont les trois dernières contre West Ham United, Aston Villa et Wolverhampton.

City doit être capable de tuer ses matches plus facilement mais certains résultats sont inquiétants : la défaite 1-0 contre Tottenham Hotspur, le match nul 0-0 contre Southampton et la défaite 2-0 contre Crystal Palace.

Encore une fois, ce n'est pas une catastrophe compte tenu de leur position en championnat, mais cela pourrait devenir un problème lorsque les jambes et les esprits seront fatigués par les matches de la période des fêtes de fin d’année.

L’absence d’un pur numéro 9 n’est pas le seul problème. City éprouve des difficultés à marquer face des équipes qui ont un bloc bas.

Depuis le départ de Leroy Sané, City manque de percussion sur le plan offensif. Jack Grealish a dû mal à le faire et a souvent du mal à orienter le jeu.

Peut-être que les choses s'amélioreront lorsque Kevin De Bruyne sera de nouveau en pleine forme, mais pour l'instant, Grealish représente le manque d'étincelle créative de City.

Sur le plan défensif, Man City est très solide, malgré quelques erreurs récemment. City est légèrement vulnérable sur les contre-attaques incisives jouées dans son dos lorsque ses défenseurs, Aymeric Laporte ou John Stones, jouent haut.

Si l'on regarde le calendrier, Leeds United sera sans doute une équipe dangereuse pour City, mais après cette rencontre, City affrontera un mal classé (Newcastle), deux équipes du ventre mou (Leicester, Brentford) et une équipe inconstante : Arsenal.

Liverpool

Le match nul 3-3 contre Brentford et le match nul 2-2 contre Brighton ont soulevé quelques inquiétudes quant à la capacité de Liverpool à défendre sur les contre-attaques et cela découle de l’absence de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain, qui a rejoint le PSG l’été dernier.

Sa présence au milieu, permettait aux Reds de se sortir facilement du pressing adverse et de lancer rapidement ses attaques. L’année du titre (en 2020), Liverpool avait remporté 14 matches par un but d’écart. Depuis le départ de Wijnaldum, Liverpool a perdu cette capacité de tenir le 1-0 et de s’en contenter.

De par sa science du placement, Wijnaldum savait briser les contre-attaques adverses. Ses remplaçants, Alex Oxlade Chamberlain ou Curtis Jones, ont souvent commis des erreurs dans ce domaine contre Brighton, Brentford et l'Atlético de Madrid.

Ces problèmes défensifs, exacerbés par le fait que Virgil van Dijk n’arrive pas à revenir au plus haut niveau après sa grave blessure, pourraient nuire à Liverpool lorsque les matches vont s’enchaîner.

Les matches face à Tottenham, Leeds, Leicester et Chelsea s’annoncent difficiles pour la formation de Jürgen Klopp.

En attaque, on constate que Liverpool se repose beaucoup trop sur le génie de Mohamed Salah. La grave blessure d’Harvey Elliot fait qu’il manque un élément créatif sur le front de l’attaque. Pis, avec la CAN 2022 (9 janvier-6 février), Salah et Sadio Mané vont manquer plusieurs matches…

Liverpool devra donc accumuler un maximum de points avant la CAN car on redoute une baisse de régime lorsque Salah et Mané s’absenteront.

Chelsea

Malgré sa troisième place, Chelsea est-elle l’équipe la mieux placée pour le titre ? Le club londonien bénéficie d’un effectif pléthorique et grâce à Thomas Tuchel, sa tactique n’est pas figée.

Cette saison, Chelsea n’a perdu des points que contre Liverpool, Man City, Burnley (malgré une énorme domination et de nombreuses occasions) et West Ham. Hormis Burnley, ce ne sont que des équipes du haut de tableau.

La principale interrogation concerne Romelu Lukaku. L’attaquant qui se projetait rapidement à l’Inter est souvent utilisé dos au but à Chelsea.

Reste à savoir s'il s'agit d'une stratégie délibérée de Thomas Tuchel, même si ses bonnes combinaisons avec Timo Werner lors du match nul 3-3 contre le Zénith étaient encourageantes.

Chelsea peine souvent dans finition malgré un nombre important d’occasions créées. Thomas Tuchel demande pourtant à ses joueurs de jouer entre les lignes afin de transpercer les blocs bas ou dans le dos de la défense mais cela ne fonctionne pas toujours. Chelsea semble parfois tourner en rond face aux blocs bas.

Ce n'est qu'un problème mineur pour l'instant d’autant plus que les Blues semblent avoir le calendrier le plus abordable : Everton, Wolverhampton, Brentford, Aston Villa et Brighton avant d'accueillir Liverpool à Stamford Bridge en janvier.

Chelsea est donc l'équipe la plus susceptible de sortir de la période de Noël en tête du classement de la Premier League.

Traduction et adaptation par Xavier Béal