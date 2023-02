Man City : la réaction très étonnante de Pep Guardiola

Malgré la victoire contre Arsenal (3-1), Pep Guardiola estime que ses hommes ont rendu une copie assez mitigée, ce mercredi.

C'était une finale avant l'heure. Un duel au sommet attendu par tout le royaume. Ce mercredi, Manchester City a dompté Arsenal au terme d'un match de très haut niveau (3-1). Le tenant du titre a fait parler son expérience pour récolter ce précieux succès qui lui permet de repasser provisoirement devant les Gunners au classement, grâce à un meilleur goal average.

Guardiola attendait mieux

Malgré cette victoire potentiellement déterminante dans la course au titre, Pep Guardiola a trouvé beaucoup de choses à redire. L'Espagnol estime tout d'abord que le titre est loin d'être joué, Arsenal ayant un match supplémentaire à disputer. Mais il a également pointé du doigt la première mi-temps de ses hommes, bien insuffisante à son goût.

"Certes, on est passé en tête du classement, mais Arsenal a un match en retard, a souligné le manager de Manchester City. Qu'on gagne ou qu'on perde, il reste plein de matchs à jouer. En première période, ils étaient bien meilleurs que nous...".

Les Citizens ont passé la vitesse supérieure après le repos. "En seconde, on s'est beaucoup amélioré. A la pause, je leur ai dit qu'on ne pouvait pas jouer sans rien faire du ballon et juste défendre. C'était parce qu'ils étaient tellement bons, mais on devait être plus actifs et la seconde période a été excellente", a conclu le perfectionniste Guardiola.